https://sputnikarabic.ae/20240427/سو-34-الروسية-تستهدف-التحصينات-الأوكرانية-بصواريخ-من-طراز-فاب-500-شديدة-الانفجار-فيديو-1088341153.html

"سو-34" الروسية تستهدف التحصينات الأوكرانية بصواريخ من طراز "فاب 500" شديدة الانفجار... فيديو

"سو-34" الروسية تستهدف التحصينات الأوكرانية بصواريخ من طراز "فاب 500" شديدة الانفجار... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لعمل أطقم مقاتلات من طراز "سو-34" أثناء استهدافها مواقع وتحصينات القوات الأوكرانية استخدمت خلالها صواريخ غير موجهة من طراز "فاب... 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T19:11+0000

2024-04-27T19:11+0000

2024-04-27T19:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049208492_0:11:1547:881_1920x0_80_0_0_20008373fa0823b95c39f580c4774de7.jpg

وتبين المشاهد لحظة استهداف مقاتلات "سو – 34" الروسية مواقع وتحصينات القوات الأوكرانية استخدمت خلالها صواريخ غير موجهة من طراز "فاب 500" شديدة الانفجار.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وسائل الدفاع الجوي الروسي تمكنت خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 20 إلى 27 أبريل/ نيسان، من إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ- 29"، وطائرة هجومية من طراز "سوخوي- 25"، فضلًا عن 1659 طائرة مسيرة و35 صاروخًا لأنواع مختلفة من راجمات الصواريخ، وأهداف جوية أخرى.وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي حول سير العملية العسكرية الخاصة، أنه "خلال أسبوع، تمكن سلاح الطيران وأنظمة الدفاع الجوي من إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" وطائرة هجومية من طراز "سو-25" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى 18 قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخ تكتيكي من طراز "توتشكا-أو"، و35 صاروخًا لراجمات "هيمارس"، و"أولخا" و"أوراغان"، فضلًا عن 1659 طائرة مسيرة".وأفادت الدفاع الروسية في بيانها الأسبوعي، بأنه تم تنفيذ 35 ضربة مشتركة بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة من البحر والجو، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت "خنجر"، وكذلك الطائرات الجوية من دون طيار، ونتيجة لذلك تم ضرب منشآت صناعة الطاقة في أوكرانيا، والمجمع الصناعي العسكري ومؤسسات البنية التحتية للسكك الحديدية، وأنظمة الدفاع الجوي، والترسانات، ومستودعات الوقود وورش إنتاج وإصلاح القوارب المسيرة والطائرات الجوية من دون طيار.ووفقا للدفاع الروسية، فإنه "خلال الأسبوع، سيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية مواقع أكثر فائدة، وهزمت تشكيلات 13 الأوكراني في مناطق غلوشكوفكا، بتروبافلوفكا، سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوغوروفكا، ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي من جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240427/خبير-بريطاني-سيرسكي-غاضب-من-استسلام-جنود-أوكرانيين-أدى-إلى-حل-لواء-بأكمله---1088338092.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري