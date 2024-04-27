https://sputnikarabic.ae/20240427/الدفاع-العراقية-ترد-على-مزاعم-ظهور-فاشينستا-في-إحدى-القواعد-الجوية-فيديو-1088324763.html
الدفاع العراقية ترد على مزاعم ظهور "فاشينستا" في إحدى القواعد الجوية... فيديو
الدفاع العراقية ترد على مزاعم ظهور "فاشينستا" في إحدى القواعد الجوية... فيديو
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الدفاع العراقية، أمس الجمعة، توضيحا بشأن مقطع زعم متداولوه أنه يوثق ظهور "فاشينستا" بإحدى القواعد الجوية العراقية بحضور ضباط كبار. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T08:32+0000
2024-04-27T08:32+0000
2024-04-27T08:32+0000
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وقالت الوزارة في بيان حصلت وكالة "بغداد اليوم" على نسخة منه، إنه "ردا على ما جرى تناقله بشأن ظهور مقطع فيديو للاحتفال الرسمي الذي أقيم بمناسبة الذكرى الثالثة والتسعين لتأسيس القوة الجوية البطلة، نود أن نوضح مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع وجهت دعوة لكل وسائل الإعلام المحلية من القنوات والوكالات المحلية والعالمية والتواصل الاجتماعي، وأصحاب المحتوى الجيد من المؤثرين لحضور هذا الحفل لتغطيته إعلاميا".من جانبها، أفادت الفتاة التي ظهرت بالفيديو بأنها "ليست فاشينستا"، كما استعرضت مجموعة من "الشهادات" قال مراقبون إنها لاعلاقة لها بتواجدها في قاعدة جوية، فضلا عن كون الفيديو يخالف توجيهات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بابتعاد الضباط والمنتسبين عن مقاطع الفيديو ومواقع التواصل والظهور بصحبة الإعلاميات.وكان شياع السوداني قد صرح، يوم الأربعاء الماضي، بأن القوات الجوية العراقية سجلت صورا مشرفة فى النصر على الإرهاب ستبقى خالدة فى أذهان العالم أجمع.وهنأ السوداني القوات الجوية بمناسبة الذكرى الـ93 لتأسيسها، وهنأ منتسبيها من طيارين ومهندسين وملاحين وفنيين وعاملين من الضباط والموظفين من كافة الاختصاصات، "الذين سطروا أروع الإنجازات والبطولات"، مشيرا إلى أن القيادات الجوية قامت ببطولات كثيرة وضحت بدمائها الذكية من أجل سيادة وكرامة العراق.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
الدفاع العراقية ترد على مزاعم ظهور "فاشينستا" في إحدى القواعد الجوية... فيديو
أصدرت وزارة الدفاع العراقية، أمس الجمعة، توضيحا بشأن مقطع زعم متداولوه أنه يوثق ظهور "فاشينستا" بإحدى القواعد الجوية العراقية بحضور ضباط كبار.
وقالت الوزارة في بيان حصلت وكالة
"بغداد اليوم" على نسخة منه، إنه "ردا على ما جرى تناقله بشأن ظهور مقطع فيديو للاحتفال الرسمي الذي أقيم بمناسبة الذكرى الثالثة والتسعين لتأسيس القوة الجوية البطلة، نود أن نوضح مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع وجهت دعوة لكل وسائل الإعلام المحلية من القنوات والوكالات المحلية والعالمية والتواصل الاجتماعي، وأصحاب المحتوى الجيد من المؤثرين لحضور هذا الحفل لتغطيته إعلاميا".
من جانبها، أفادت الفتاة التي ظهرت بالفيديو بأنها "ليست فاشينستا"، كما استعرضت مجموعة من "الشهادات" قال مراقبون إنها لاعلاقة لها بتواجدها في قاعدة جوية، فضلا عن كون الفيديو يخالف توجيهات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
بابتعاد الضباط والمنتسبين عن مقاطع الفيديو ومواقع التواصل والظهور بصحبة الإعلاميات.
وكان شياع السوداني قد صرح، يوم الأربعاء الماضي، بأن القوات الجوية العراقية سجلت صورا مشرفة فى النصر على الإرهاب ستبقى خالدة فى أذهان العالم أجمع.
وهنأ السوداني القوات الجوية بمناسبة الذكرى الـ93 لتأسيسها، وهنأ منتسبيها من طيارين ومهندسين وملاحين وفنيين وعاملين من الضباط والموظفين من كافة الاختصاصات، "الذين سطروا أروع الإنجازات والبطولات"، مشيرا إلى أن القيادات الجوية قامت ببطولات كثيرة وضحت بدمائها الذكية من أجل سيادة وكرامة العراق.