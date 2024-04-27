https://sputnikarabic.ae/20240427/القوات-الروسية-تحصل-على-غنيمة-مميزة-من-صناعة-أمريكية-فيديو-1088337185.html
القوات الروسية تحصل على "غنيمة مميزة" من صناعة أمريكية... فيديو
القوات الروسية تحصل على "غنيمة مميزة" من صناعة أمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
قام أفراد عسكريون في المنطقة العسكرية المركزية بسحب مركبة إصلاح واسترداد أمريكية الصنع من طراز "إم88أ هيركولاس" من خط المواجهة بالقرب من أفدييفكا. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T17:14+0000
2024-04-27T17:14+0000
2024-04-27T17:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080418142_0:31:601:369_1920x0_80_0_0_40fbf9f701acd10205032477443ac48b.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لعرض الغنيمة وكيفية الاستيلاء عليها من قبل أفراد عسكريين في المنطقة العسكرية المركزية على خط المواجهة بالقرب من أفدييفكا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وسائل الدفاع الجوي الروسي تمكنت خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 20 إلى 27 أبريل/ نيسان، من إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ- 29"، وطائرة هجومية من طراز "سوخوي- 25"، فضلًا عن 1659 طائرة مسيرة و35 صاروخًا لأنواع مختلفة من راجمات الصواريخ، وأهداف جوية أخرى.وأفادت الدفاع الروسية في بيانها الأسبوعي، بأنه تم تنفيذ 35 ضربة مشتركة بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة من البحر والجو، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت "خنجر"، وكذلك الطائرات الجوية من دون طيار، ونتيجة لذلك تم ضرب منشآت صناعة الطاقة في أوكرانيا، والمجمع الصناعي العسكري ومؤسسات البنية التحتية للسكك الحديدية، وأنظمة الدفاع الجوي، والترسانات، ومستودعات الوقود وورش إنتاج وإصلاح القوارب المسيرة والطائرات الجوية من دون طيار.ووفقا للدفاع الروسية، فإنه "خلال الأسبوع، سيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية مواقع أكثر فائدة، وهزمت تشكيلات 13 الأوكراني في مناطق غلوشكوفكا، بتروبافلوفكا، سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوغوروفكا، ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي من جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 255 عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و21 مركبة آلية، و27 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك خمسة مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز "إم 777".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240427/كولونيل-أمريكي-لروسيا-الحق-بالرد-بقسوة-على-أمريكا-بعد-إرسال-الأخيرة-صواريخ-أتاكمز-للجيش-الأوكراني-1088336897.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحصل على "غنيمة مميزة" من صناعة أمريكية... فيديو
قام أفراد عسكريون في المنطقة العسكرية المركزية بسحب مركبة إصلاح واسترداد أمريكية الصنع من طراز "إم88أ هيركولاس" من خط المواجهة بالقرب من أفدييفكا.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لعرض الغنيمة وكيفية الاستيلاء عليها من قبل أفراد عسكريين في المنطقة العسكرية المركزية على خط المواجهة بالقرب من أفدييفكا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وسائل الدفاع الجوي الروسي تمكنت خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 20 إلى 27 أبريل/ نيسان، من إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ- 29"، وطائرة هجومية من طراز "سوخوي- 25"، فضلًا عن 1659 طائرة مسيرة و35 صاروخًا لأنواع مختلفة من راجمات الصواريخ، وأهداف جوية أخرى.
وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي حول سير العملية العسكرية الخاصة، أنه "خلال أسبوع، تمكن سلاح الطيران وأنظمة الدفاع الجوي من إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" وطائرة هجومية من طراز "سو-25" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى 18 قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخ تكتيكي من طراز "توتشكا-أو"، و35 صاروخًا لراجمات "هيمارس"، و"أولخا" و"أوراغان"، فضلًا عن 1659 طائرة مسيرة".
وأفادت الدفاع الروسية في بيانها الأسبوعي، بأنه تم تنفيذ 35 ضربة مشتركة بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة من البحر والجو، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت "خنجر"، وكذلك الطائرات الجوية من دون طيار، ونتيجة لذلك تم ضرب منشآت صناعة الطاقة في أوكرانيا، والمجمع الصناعي العسكري ومؤسسات البنية التحتية للسكك الحديدية، وأنظمة الدفاع الجوي، والترسانات، ومستودعات الوقود وورش إنتاج وإصلاح القوارب المسيرة والطائرات الجوية من دون طيار.
بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب نقاط الانتشار المؤقت لوحدات تشكيلات المرتزقة الأجانب، والقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.
ووفقا للدفاع الروسية، فإنه "خلال الأسبوع، سيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية مواقع أكثر فائدة، وهزمت تشكيلات 13 الأوكراني في مناطق غلوشكوفكا، بتروبافلوفكا، سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوغوروفكا، ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي من جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 255 عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و21 مركبة آلية، و27 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك خمسة مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز "إم 777".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.