https://sputnikarabic.ae/20240427/القوات-الروسية-تحصل-على-غنيمة-مميزة-من-صناعة-أمريكية--فيديو--1088328100.html

القوات الروسية تحصل على "غنيمة مميزة" من صناعة أمريكية ... فيديو

القوات الروسية تحصل على "غنيمة مميزة" من صناعة أمريكية ... فيديو

سبوتنيك عربي

قام أفراد عسكريون في المنطقة العسكرية المركزية بسحب مركبة هجومية أمريكية الصنع من طراز "إم1150 شاردر" من خط المواجهة بالقرب من أفدييفكا. 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T11:31+0000

2024-04-27T11:31+0000

2024-04-27T11:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال نائب قائد الفوج الملقب بـ"فولسك" لوكالة "سبوتنيك": "تم تصميم المركبة الهجومية "إم1150 شاردر" لعمل ممرات في الحواجز، وقد وصلت إلينا بعد تعرضها للتلف. وقد تضررت هذه المركبة جراء إصابة دقيقة من طائرتنا المسيرة على الأجهزة البصرية فيها، أي أنه تم "إعماءها" تمامًا، وبعد أن أصيبت بالعمى، غيرت المركبة اتجاهها ودخلت في حقل ألغام، وتم تفجير الجزء الخلفي الأيسر منها". وتم إنشاء مركبة اختراق الحواجز على أساس دبابة "أبرامز"، والآن يدرسها المتخصصون الروس. أيضًا تم الاستيلاء على مركبة الإصلاح والاسترداد الأمريكية المدرعة "إم88أ هيركولاس" على محور أفدييفكا.وقال نائب قائد فوج التسليح للوكالة: "مركبة الإصلاح والاسترداد المدرعة إم88أ. تم إنشاء هذه المركبة على أساس دبابة إم48 التي تنتجها الولايات المتحدة الأمريكية. تم إيقاف هذه المركبة والاستيلاء عليها خلال العمليات الهجومية على محور أفدييفكا في منطقة قرية بيرديتشي، من قبل وحدات هجومية من مجموعتنا من القوات "المركز".إم1150: هي مركبة مدرعة لإزالة الألغام مصممة لإنشاء ممرات في حقول الألغام والعقبات، بما في ذلك تحت نيران العدو. بدأ التطوير في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتبنته القوات المسلحة الأمريكية في عام 2008. ويعتقد أنهم قرروا اختبار فعالية التكنولوجيا في أوكرانيا، لكنها لم تظهر كما يجب.

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