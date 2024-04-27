القوات الروسية تحصل على "غنيمة مميزة" من صناعة أمريكية ... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
09:15 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:39 GMT
14 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري يصل إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
16:24 GMT
29 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
16:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تؤثر الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية والغربية على الدعم الغربي لإسرائيل؟
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
14:34 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:21 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:30 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
17:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240427/القوات-الروسية-تحصل-على-غنيمة-مميزة-من-صناعة-أمريكية--فيديو--1088328100.html
القوات الروسية تحصل على "غنيمة مميزة" من صناعة أمريكية ... فيديو
القوات الروسية تحصل على "غنيمة مميزة" من صناعة أمريكية ... فيديو
سبوتنيك عربي
قام أفراد عسكريون في المنطقة العسكرية المركزية بسحب مركبة هجومية أمريكية الصنع من طراز "إم1150 شاردر" من خط المواجهة بالقرب من أفدييفكا. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T11:31+0000
2024-04-27T11:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/14/1086246561_0:254:3073:1983_1920x0_80_0_0_a0485d96e9a03e75e371d74ad2c500d7.jpg
وقال نائب قائد الفوج الملقب بـ"فولسك" لوكالة "سبوتنيك": "تم تصميم المركبة الهجومية "إم1150 شاردر" لعمل ممرات في الحواجز، وقد وصلت إلينا بعد تعرضها للتلف. وقد تضررت هذه المركبة جراء إصابة دقيقة من طائرتنا المسيرة على الأجهزة البصرية فيها، أي أنه تم "إعماءها" تمامًا، وبعد أن أصيبت بالعمى، غيرت المركبة اتجاهها ودخلت في حقل ألغام، وتم تفجير الجزء الخلفي الأيسر منها". وتم إنشاء مركبة اختراق الحواجز على أساس دبابة "أبرامز"، والآن يدرسها المتخصصون الروس. أيضًا تم الاستيلاء على مركبة الإصلاح والاسترداد الأمريكية المدرعة "إم88أ هيركولاس" على محور أفدييفكا.وقال نائب قائد فوج التسليح للوكالة: "مركبة الإصلاح والاسترداد المدرعة إم88أ. تم إنشاء هذه المركبة على أساس دبابة إم48 التي تنتجها الولايات المتحدة الأمريكية. تم إيقاف هذه المركبة والاستيلاء عليها خلال العمليات الهجومية على محور أفدييفكا في منطقة قرية بيرديتشي، من قبل وحدات هجومية من مجموعتنا من القوات "المركز".إم1150: هي مركبة مدرعة لإزالة الألغام مصممة لإنشاء ممرات في حقول الألغام والعقبات، بما في ذلك تحت نيران العدو. بدأ التطوير في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتبنته القوات المسلحة الأمريكية في عام 2008. ويعتقد أنهم قرروا اختبار فعالية التكنولوجيا في أوكرانيا، لكنها لم تظهر كما يجب.
https://sputnikarabic.ae/20240427/تمرد-يلوح-في-الأفق-داخل-الجيش-الأوكراني-على-محورين-مهمين-1088325234.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/14/1086246561_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_6374616212db6d83db0e35aa029e0807.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحصل على "غنيمة مميزة" من صناعة أمريكية ... فيديو

11:31 GMT 27.04.2024 (تم التحديث: 11:53 GMT 27.04.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قام أفراد عسكريون في المنطقة العسكرية المركزية بسحب مركبة هجومية أمريكية الصنع من طراز "إم1150 شاردر" من خط المواجهة بالقرب من أفدييفكا.
وقال نائب قائد الفوج الملقب بـ"فولسك" لوكالة "سبوتنيك": "تم تصميم المركبة الهجومية "إم1150 شاردر" لعمل ممرات في الحواجز، وقد وصلت إلينا بعد تعرضها للتلف. وقد تضررت هذه المركبة جراء إصابة دقيقة من طائرتنا المسيرة على الأجهزة البصرية فيها، أي أنه تم "إعماءها" تمامًا، وبعد أن أصيبت بالعمى، غيرت المركبة اتجاهها ودخلت في حقل ألغام، وتم تفجير الجزء الخلفي الأيسر منها".

وأوضح أنه تم سحب المركبة بمساعدة دبابتين، وبعد تفجير مساراتها.

وتم إنشاء مركبة اختراق الحواجز على أساس دبابة "أبرامز"، والآن يدرسها المتخصصون الروس.

وأضاف "فولسك": "الوزن 70 طناً. هذه المركبة عالقة في ترابنا. ربما كانت هذه المركبة مصممة للمناطق الصحراوية، ولكن في الوقت الحالي، هذه المركبة مخصصة فقط لتفريق المتظاهرين المزارعين في ألمانيا، لا يمكن استخدامها في منطقة العملية الخاصة".

أيضًا تم الاستيلاء على مركبة الإصلاح والاسترداد الأمريكية المدرعة "إم88أ هيركولاس" على محور أفدييفكا.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تمرد يلوح في الأفق داخل الجيش الأوكراني على محورين مهمين
09:12 GMT
وقال نائب قائد فوج التسليح للوكالة: "مركبة الإصلاح والاسترداد المدرعة إم88أ. تم إنشاء هذه المركبة على أساس دبابة إم48 التي تنتجها الولايات المتحدة الأمريكية. تم إيقاف هذه المركبة والاستيلاء عليها خلال العمليات الهجومية على محور أفدييفكا في منطقة قرية بيرديتشي، من قبل وحدات هجومية من مجموعتنا من القوات "المركز".
إم1150: هي مركبة مدرعة لإزالة الألغام مصممة لإنشاء ممرات في حقول الألغام والعقبات، بما في ذلك تحت نيران العدو. بدأ التطوير في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتبنته القوات المسلحة الأمريكية في عام 2008. ويعتقد أنهم قرروا اختبار فعالية التكنولوجيا في أوكرانيا، لكنها لم تظهر كما يجب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:02 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... انتقاد إسرائيلي للمقترح المصري بشأن الهدنة في غزةأمس, 09:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала