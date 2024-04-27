https://sputnikarabic.ae/20240427/القوات-الروسية-تحصل-على-غنيمة-مميزة-من-صناعة-أمريكية--فيديو--1088328100.html
القوات الروسية تحصل على "غنيمة مميزة" من صناعة أمريكية ... فيديو
القوات الروسية تحصل على "غنيمة مميزة" من صناعة أمريكية ... فيديو
سبوتنيك عربي
قام أفراد عسكريون في المنطقة العسكرية المركزية بسحب مركبة هجومية أمريكية الصنع من طراز "إم1150 شاردر" من خط المواجهة بالقرب من أفدييفكا. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T11:31+0000
2024-04-27T11:31+0000
2024-04-27T11:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/14/1086246561_0:254:3073:1983_1920x0_80_0_0_a0485d96e9a03e75e371d74ad2c500d7.jpg
وقال نائب قائد الفوج الملقب بـ"فولسك" لوكالة "سبوتنيك": "تم تصميم المركبة الهجومية "إم1150 شاردر" لعمل ممرات في الحواجز، وقد وصلت إلينا بعد تعرضها للتلف. وقد تضررت هذه المركبة جراء إصابة دقيقة من طائرتنا المسيرة على الأجهزة البصرية فيها، أي أنه تم "إعماءها" تمامًا، وبعد أن أصيبت بالعمى، غيرت المركبة اتجاهها ودخلت في حقل ألغام، وتم تفجير الجزء الخلفي الأيسر منها". وتم إنشاء مركبة اختراق الحواجز على أساس دبابة "أبرامز"، والآن يدرسها المتخصصون الروس. أيضًا تم الاستيلاء على مركبة الإصلاح والاسترداد الأمريكية المدرعة "إم88أ هيركولاس" على محور أفدييفكا.وقال نائب قائد فوج التسليح للوكالة: "مركبة الإصلاح والاسترداد المدرعة إم88أ. تم إنشاء هذه المركبة على أساس دبابة إم48 التي تنتجها الولايات المتحدة الأمريكية. تم إيقاف هذه المركبة والاستيلاء عليها خلال العمليات الهجومية على محور أفدييفكا في منطقة قرية بيرديتشي، من قبل وحدات هجومية من مجموعتنا من القوات "المركز".إم1150: هي مركبة مدرعة لإزالة الألغام مصممة لإنشاء ممرات في حقول الألغام والعقبات، بما في ذلك تحت نيران العدو. بدأ التطوير في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتبنته القوات المسلحة الأمريكية في عام 2008. ويعتقد أنهم قرروا اختبار فعالية التكنولوجيا في أوكرانيا، لكنها لم تظهر كما يجب.
https://sputnikarabic.ae/20240427/تمرد-يلوح-في-الأفق-داخل-الجيش-الأوكراني-على-محورين-مهمين-1088325234.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تحصل على "غنيمة مميزة" من صناعة أمريكية ... فيديو
11:31 GMT 27.04.2024 (تم التحديث: 11:53 GMT 27.04.2024)
قام أفراد عسكريون في المنطقة العسكرية المركزية بسحب مركبة هجومية أمريكية الصنع من طراز "إم1150 شاردر" من خط المواجهة بالقرب من أفدييفكا.
وقال نائب قائد الفوج الملقب بـ"فولسك" لوكالة "سبوتنيك": "تم تصميم المركبة الهجومية "إم1150 شاردر" لعمل ممرات في الحواجز، وقد وصلت إلينا بعد تعرضها للتلف. وقد تضررت هذه المركبة جراء إصابة دقيقة من طائرتنا المسيرة على الأجهزة البصرية فيها، أي أنه تم "إعماءها" تمامًا، وبعد أن أصيبت بالعمى، غيرت المركبة اتجاهها ودخلت في حقل ألغام، وتم تفجير الجزء الخلفي الأيسر منها".
وأوضح أنه تم سحب المركبة بمساعدة دبابتين، وبعد تفجير مساراتها.
وتم إنشاء مركبة اختراق الحواجز على أساس دبابة "أبرامز"، والآن يدرسها المتخصصون الروس.
وأضاف "فولسك": "الوزن 70 طناً. هذه المركبة عالقة في ترابنا. ربما كانت هذه المركبة مصممة للمناطق الصحراوية، ولكن في الوقت الحالي، هذه المركبة مخصصة فقط لتفريق المتظاهرين المزارعين في ألمانيا، لا يمكن استخدامها في منطقة العملية الخاصة".
أيضًا تم الاستيلاء على مركبة الإصلاح والاسترداد الأمريكية المدرعة "إم88أ هيركولاس" على محور أفدييفكا.
وقال نائب قائد فوج التسليح للوكالة: "مركبة الإصلاح والاسترداد المدرعة إم88أ. تم إنشاء هذه المركبة على أساس دبابة إم48 التي تنتجها الولايات المتحدة الأمريكية. تم إيقاف هذه المركبة والاستيلاء عليها خلال العمليات الهجومية على محور أفدييفكا في منطقة قرية بيرديتشي، من قبل وحدات هجومية من مجموعتنا من القوات "المركز".
إم1150: هي مركبة مدرعة لإزالة الألغام مصممة لإنشاء ممرات في حقول الألغام والعقبات، بما في ذلك تحت نيران العدو. بدأ التطوير في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتبنته القوات المسلحة الأمريكية في عام 2008. ويعتقد أنهم قرروا اختبار فعالية التكنولوجيا في أوكرانيا، لكنها لم تظهر كما يجب.