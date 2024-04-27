https://sputnikarabic.ae/20240427/تمرد-يلوح-في-الأفق-داخل-الجيش-الأوكراني-على-محورين-مهمين-1088325234.html
تمرد يلوح في الأفق داخل الجيش الأوكراني على محورين مهمين
تمرد يلوح في الأفق داخل الجيش الأوكراني على محورين مهمين
سبوتنيك عربي
أعلن المستشار السابق لليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين على قناته في يوتيوب، أن القوات المسلحة الأوكرانية ترفض تنفيذ أوامر القيادة. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T09:12+0000
2024-04-27T09:12+0000
2024-04-27T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال سوسكين: "الوضع سيء للغاية بالنسبة لأوكرانيا، ولا يستطيع سيرسكي فعل أي شيء. بالإضافة إلى ذلك، بناءً على إشارات غير مباشرة، في أفدييفكا أو تشيرتينو، وأشياء أخرى، يمكننا القول أن هناك تمردًا يلوح في الأفق بالجيش وبعض الألوية لا تطيع سيرسكي والقيادة الجديدة".بالإضافة إلى ذلك، اشتكى المحلل السياسي من الوضع المحبط للأوكرانيين على الجبهة، وانتقد أيضًا حكومة فلاديمير زيلينسكي بسبب القانون القمعي بشأن تعبئة الرجال في أوكرانيا ومعاقبتهم لعدم رغبتهم في الموت على خط المواجهة. في 13 أبريل/نيسان، حصلت وكالة "سبوتنيك" على أمر لتعزيز الانضباط، وقعه القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، والذي ينص على أن الجيش الأوكراني لا يطيع الأوامر، ويهدد القادة، ويفر، ويغادر ساحة المعركة ويرفض إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20240427/لماذا-يقطع-الجيش-الأوكراني-أيدي-المرتزقة-الأمريكيين-من-أصل-أفريقي-بعد-مقتلهم؟-1088324114.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
تمرد يلوح في الأفق داخل الجيش الأوكراني على محورين مهمين
أعلن المستشار السابق لليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين على قناته في يوتيوب، أن القوات المسلحة الأوكرانية ترفض تنفيذ أوامر القيادة.
وقال سوسكين: "الوضع سيء للغاية بالنسبة لأوكرانيا، ولا يستطيع سيرسكي فعل أي شيء. بالإضافة إلى ذلك، بناءً على إشارات غير مباشرة، في أفدييفكا أو تشيرتينو، وأشياء أخرى، يمكننا القول أن هناك تمردًا يلوح في الأفق بالجيش وبعض الألوية لا تطيع سيرسكي والقيادة الجديدة".
بالإضافة إلى ذلك، اشتكى المحلل السياسي من الوضع المحبط للأوكرانيين على الجبهة، وانتقد أيضًا حكومة فلاديمير زيلينسكي بسبب القانون القمعي بشأن تعبئة الرجال في أوكرانيا ومعاقبتهم لعدم رغبتهم في الموت على خط المواجهة.
في 13 أبريل/نيسان، حصلت وكالة "سبوتنيك" على أمر لتعزيز الانضباط، وقعه القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، والذي ينص على أن الجيش الأوكراني لا يطيع الأوامر، ويهدد القادة، ويفر، ويغادر ساحة المعركة ويرفض إطلاق النار.