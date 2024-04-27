https://sputnikarabic.ae/20240427/الكرملين-يوضح-سبب-رفض-كييف-التفاوض-في-إسطنبول---1088326755.html
الكرملين يوضح سبب رفض كييف التفاوض في إسطنبول
الكرملين يوضح سبب رفض كييف التفاوض في إسطنبول
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن سبب رفض كييف مواصلة المفاوضات في إسطنبول، مشيرا إلى أن ذلك كان يعود للضغوط مباشرة من لندن على القيادة... 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T10:13+0000
2024-04-27T10:13+0000
2024-04-27T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ورد بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية على سؤال بشأن أسباب رفض كييف مواصلة المفاوضات في إسطنبول بالقول: "يدرك الجميع جيدًا أن الوثيقة تم التوقيع عليها بالفعل، ويدرك الجميع جيدًا أيضًا من كلمات المشاركين في هذه المفاوضات من الجانب الأوكراني ما هو السبب الدقيق لرفض الأوكرانيين مواصلة المفاوضات".وفي فبراير/ شباط الماضي، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المفاوضات مع أوكرانيا، في عام 2022، كانت على وشك الانتهاء، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، أسقط الجانب الأوكراني جميع الاتفاقيات، ثم أصدر زيلينسكي مرسومًا بحظر المفاوضات مع روسيا، وأصدر مرسوما بهذا الأمر.
https://sputnikarabic.ae/20240310/الرئاسة-التركية-توضح-لـسبوتنيك-المعلومات-حول-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا---1086853005.html
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روسيا
الكرملين يوضح سبب رفض كييف التفاوض في إسطنبول
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن سبب رفض كييف مواصلة المفاوضات في إسطنبول، مشيرا إلى أن ذلك كان يعود للضغوط مباشرة من لندن على القيادة الأوكرانية.
ورد بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية على سؤال بشأن أسباب رفض كييف مواصلة المفاوضات في إسطنبول بالقول: "يدرك الجميع جيدًا أن الوثيقة تم التوقيع عليها بالفعل، ويدرك الجميع جيدًا أيضًا من كلمات المشاركين في هذه المفاوضات من الجانب الأوكراني ما هو السبب الدقيق لرفض الأوكرانيين مواصلة المفاوضات".
وتابع بيسكوف بالقول "كان ذلك ضغطًا مباشرا من لندن، وممثل أوكرانيا السيد أراخاميا كشف عن ذلك بعد وقت طويل، وكل شيء آخر هو تكهنات.
وفي فبراير/ شباط الماضي، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المفاوضات مع أوكرانيا، في عام 2022، كانت على وشك الانتهاء، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، أسقط الجانب الأوكراني جميع الاتفاقيات، ثم أصدر زيلينسكي مرسومًا بحظر المفاوضات مع روسيا، وأصدر مرسوما بهذا الأمر.