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https://sputnikarabic.ae/20240427/باريس-سان-جيرمان-يعلن-عن-رحيل-مهاجمه-خلال-موسم-انتقالات-2024-1088323641.html
باريس سان جيرمان يعلن عن رحيل مهاجمه خلال موسم انتقالات 2024
باريس سان جيرمان يعلن عن رحيل مهاجمه خلال موسم انتقالات 2024
سبوتنيك عربي
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن اسم أول الراحلين عن صفوف الفريق، خلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2024، وهو المهاجم الشاب هوجو إيكيتيكي. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T07:59+0000
2024-04-27T07:59+0000
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وقال النادي الفرنسي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن مهاجمه إيكيتيكي سينتقل لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بشكل نهائي بعد تفعيل بند الشراء في تعاقده". يأتي الإعلان عن انتقال المهاجم الفرنسي إلى آينتراخت بشكل نهائي بعدما كان فد لعب في صفوف الفريق الألماني في صيف العام الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ينتهي بحلول آخر يونيو/ حزيران المقبل. وكان إيكيتيكي قد رحل عن باريس سان جيرمان بعد موسم واحد فقط من انضمامه قادما من نادي ريمس في صيف 2022، حيث استبعده لويس إنريكي المدير الفني الحالي منذ توليه المسؤولية في يوليو/ تموز 2023. أفادت صحيفة إسبانية، في فبراير/ شباط الماضي، بأن لاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، وفريق ريال مدريد، اتفقا على صفقة نقل "ستهز سوق الانتقالات الصيفية".وقالت صحيفة "ماركا": "كيليان مبابي وريال مدريد، لديهما اتفاقية تم إغلاقها وتوقيعها قبل أسبوعين، والتي بموجبها سيصبح المهاجم الفرنسي لاعبا جديدا للملكي، ابتداء من 1 يوليو(تموز المقبل)".وكانت أقوى الأندية في الساحة الكروية قد نلقشت إمكانية تقديم عرض لمهاجم باريس سان جيرمان، لكن إدارة اللاعب طلبت منهم "عدم الإزعاج"، لأن "مبابي قد تعهد بالفعل بالتزامات قوية لريال مدريد".
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رياضة, الأخبار, منوعات
رياضة, الأخبار, منوعات

باريس سان جيرمان يعلن عن رحيل مهاجمه خلال موسم انتقالات 2024

07:59 GMT 27.04.2024
© AP Photo / Kamil Zihniogluأهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي
أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن اسم أول الراحلين عن صفوف الفريق، خلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2024، وهو المهاجم الشاب هوجو إيكيتيكي.
وقال النادي الفرنسي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن مهاجمه إيكيتيكي سينتقل لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بشكل نهائي بعد تفعيل بند الشراء في تعاقده".
يأتي الإعلان عن انتقال المهاجم الفرنسي إلى آينتراخت بشكل نهائي بعدما كان فد لعب في صفوف الفريق الألماني في صيف العام الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ينتهي بحلول آخر يونيو/ حزيران المقبل.
وكان إيكيتيكي قد رحل عن باريس سان جيرمان بعد موسم واحد فقط من انضمامه قادما من نادي ريمس في صيف 2022، حيث استبعده لويس إنريكي المدير الفني الحالي منذ توليه المسؤولية في يوليو/ تموز 2023.
أفادت صحيفة إسبانية، في فبراير/ شباط الماضي، بأن لاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، وفريق ريال مدريد، اتفقا على صفقة نقل "ستهز سوق الانتقالات الصيفية".
وقالت صحيفة "ماركا": "كيليان مبابي وريال مدريد، لديهما اتفاقية تم إغلاقها وتوقيعها قبل أسبوعين، والتي بموجبها سيصبح المهاجم الفرنسي لاعبا جديدا للملكي، ابتداء من 1 يوليو(تموز المقبل)".
وكانت أقوى الأندية في الساحة الكروية قد نلقشت إمكانية تقديم عرض لمهاجم باريس سان جيرمان، لكن إدارة اللاعب طلبت منهم "عدم الإزعاج"، لأن "مبابي قد تعهد بالفعل بالتزامات قوية لريال مدريد".
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