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https://sputnikarabic.ae/20240219/الكشف-عن-تفاصيل-انتقال-مبابي-صفقة-تهز-عالم-كرة-القدم--1086211578.html
الكشف عن تفاصيل انتقال مبابي... صفقة "تهز عالم كرة القدم"
الكشف عن تفاصيل انتقال مبابي... صفقة "تهز عالم كرة القدم"
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة إسبانية، اليوم الاثنين، بأن لاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، وفريق ريال مدريد، اتفقا على صفقة نقل "ستهز سوق الانتقالات الصيفية". 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T09:52+0000
2024-02-19T09:52+0000
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رياضة
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وقالت صحيفة "ماركا": "كيليان مبابي وريال مدريد، لديهما اتفاقية تم إغلاقها وتوقيعها قبل أسبوعين، والتي بموجبها سيصبح المهاجم الفرنسي لاعبا جديدا للملكي، ابتداء من 1 يوليو(تموز المقبل)".وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي، سيصبح الأعلى أجرا في ريال مدريد، لكنه لن يحصل على ذات الراتب الضخم الذي حصل عليه في نادي باريس سان جيرمان.ووفقا للصحيفة، فإن مبابي سيحصل على أجر "أكثر قليلا" من نجمي النادي الأعلى أجرا توني كروس، ولوكا مودريتش، ما يعني أنه يمكن أن يحصل على مبلغ وقدره بين 15 و20 مليون يورو سنويا.وقال مصدر مقرب من النادي لوكالة "فرانس برس"، إن مبابي أبلغ الفريق الفرنسي لكرة القدم باريس سان جيرمان، بنيته مغادرة النادي في نهاية الموسم.وانضم مبابي إلى فريقه الباريسي، في عام 2017، قادما من موناكوو، وقد مدد عقده حتى عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20240215/بسبب-شعار-ريال-مدريد-فينيسيوس-جونيور-يلفت-الأنظار-في-دوري-أبطال-أوروبا-فيديو--1086099427.html
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رياضة

الكشف عن تفاصيل انتقال مبابي... صفقة "تهز عالم كرة القدم"

09:52 GMT 19.02.2024
© AFP 2023 / FRANCK FIFEلاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي
لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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أفادت صحيفة إسبانية، اليوم الاثنين، بأن لاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، وفريق ريال مدريد، اتفقا على صفقة نقل "ستهز سوق الانتقالات الصيفية".
وقالت صحيفة "ماركا": "كيليان مبابي وريال مدريد، لديهما اتفاقية تم إغلاقها وتوقيعها قبل أسبوعين، والتي بموجبها سيصبح المهاجم الفرنسي لاعبا جديدا للملكي، ابتداء من 1 يوليو(تموز المقبل)".

وفي الأيام الأخيرة، ناقشت أقوى الأندية في الساحة الكروية إمكانية تقديم عرض لمهاجم باريس سان جيرمان، لكن إدارة اللاعب طلبت منهم "عدم الإزعاج"، لأن "مبابي قد تعهد بالفعل بالتزامات قوية لريال مدريد".

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي، سيصبح الأعلى أجرا في ريال مدريد، لكنه لن يحصل على ذات الراتب الضخم الذي حصل عليه في نادي باريس سان جيرمان.
ووفقا للصحيفة، فإن مبابي سيحصل على أجر "أكثر قليلا" من نجمي النادي الأعلى أجرا توني كروس، ولوكا مودريتش، ما يعني أنه يمكن أن يحصل على مبلغ وقدره بين 15 و20 مليون يورو سنويا.
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وقال مصدر مقرب من النادي لوكالة "فرانس برس"، إن مبابي أبلغ الفريق الفرنسي لكرة القدم باريس سان جيرمان، بنيته مغادرة النادي في نهاية الموسم.
وانضم مبابي إلى فريقه الباريسي، في عام 2017، قادما من موناكوو، وقد مدد عقده حتى عام 2024.
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