https://sputnikarabic.ae/20240427/بولندا-تحظر-نقل-السيارات-لصالح-القوات-المسلحة-الأوكرانية-عبر-حدودها-1088321462.html

بولندا تحظر نقل السيارات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية عبر حدودها

بولندا تحظر نقل السيارات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية عبر حدودها

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بأن السلطات البولندية حظرت إدخال السيارات المدنية والعسكرية المخصصة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية عبر حدودها. 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T06:09+0000

2024-04-27T06:09+0000

2024-04-27T06:09+0000

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/09/1063322099_0:359:3003:2048_1920x0_80_0_0_e29458e0a03061d7266a50247eff5f31.jpg

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن "ضباط الجمارك البولنديين منعوا خروج الأوكرانيين الذين كانوا ينقلون حوالي 20 سيارة إلى أوكرانيا، بما في ذلك احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب الصحيفة فإن الحادثة اندلعت عند نقطة التفتيش الحدودية زوسين-أوستيلوج.في وقت سابق، أفيد بأن شركات النقل البولندية لا تزال تسمح للبضائع الإنسانية والعسكرية بدخول أوكرانيا. ويتم إعاقة حركة الشاحنات عند ثلاث نقاط تفتيش على الحدود مع بولندا بسبب إضراب شركات النقل البولندية. على وجه الخصوص، نقطة تفتيش "كورشوفا - كراكوفيتس"، و"غريبينو - رافا-روسكايا"، و"دوروغوسك - ياغودين".وأغلقت الناقلات البولندية طرق الوصول إلى نقاط التفتيش بسياراتها، وكما ورد، يسمح فقط بمرور مركبات الركاب والحافلات والبضائع الإنسانية والعسكرية، وبقية الشاحنات، بمعدل واحدة في الساعة.

https://sputnikarabic.ae/20231126/مسؤول-سابق-لدى-كييف-صراع-عسكري-وشيك-قد-ينفجر-بين-بولندا-وأوكرانيا-1083500646.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم