https://sputnikarabic.ae/20240427/بولندا-تحظر-نقل-السيارات-لصالح-القوات-المسلحة-الأوكرانية-عبر-حدودها-1088321462.html
بولندا تحظر نقل السيارات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية عبر حدودها
بولندا تحظر نقل السيارات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية عبر حدودها
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بأن السلطات البولندية حظرت إدخال السيارات المدنية والعسكرية المخصصة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية عبر حدودها. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T06:09+0000
2024-04-27T06:09+0000
2024-04-27T06:09+0000
العالم
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وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن "ضباط الجمارك البولنديين منعوا خروج الأوكرانيين الذين كانوا ينقلون حوالي 20 سيارة إلى أوكرانيا، بما في ذلك احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب الصحيفة فإن الحادثة اندلعت عند نقطة التفتيش الحدودية زوسين-أوستيلوج.في وقت سابق، أفيد بأن شركات النقل البولندية لا تزال تسمح للبضائع الإنسانية والعسكرية بدخول أوكرانيا. ويتم إعاقة حركة الشاحنات عند ثلاث نقاط تفتيش على الحدود مع بولندا بسبب إضراب شركات النقل البولندية. على وجه الخصوص، نقطة تفتيش "كورشوفا - كراكوفيتس"، و"غريبينو - رافا-روسكايا"، و"دوروغوسك - ياغودين".وأغلقت الناقلات البولندية طرق الوصول إلى نقاط التفتيش بسياراتها، وكما ورد، يسمح فقط بمرور مركبات الركاب والحافلات والبضائع الإنسانية والعسكرية، وبقية الشاحنات، بمعدل واحدة في الساعة.
https://sputnikarabic.ae/20231126/مسؤول-سابق-لدى-كييف-صراع-عسكري-وشيك-قد-ينفجر-بين-بولندا-وأوكرانيا-1083500646.html
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العالم
بولندا تحظر نقل السيارات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية عبر حدودها
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بأن السلطات البولندية حظرت إدخال السيارات المدنية والعسكرية المخصصة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية عبر حدودها.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن "ضباط الجمارك البولنديين منعوا خروج الأوكرانيين الذين كانوا ينقلون حوالي 20 سيارة إلى أوكرانيا، بما في ذلك احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب الصحيفة فإن الحادثة اندلعت عند نقطة التفتيش الحدودية زوسين-أوستيلوج.
26 نوفمبر 2023, 14:06 GMT
في وقت سابق، أفيد بأن شركات النقل البولندية لا تزال تسمح للبضائع الإنسانية والعسكرية بدخول أوكرانيا.
ويتم إعاقة حركة الشاحنات عند ثلاث نقاط تفتيش على الحدود مع بولندا بسبب إضراب شركات النقل البولندية. على وجه الخصوص، نقطة تفتيش "كورشوفا - كراكوفيتس"، و"غريبينو - رافا-روسكايا"، و"دوروغوسك - ياغودين".
وأغلقت الناقلات البولندية طرق الوصول إلى نقاط التفتيش بسياراتها، وكما ورد، يسمح فقط بمرور مركبات الركاب والحافلات والبضائع الإنسانية والعسكرية، وبقية الشاحنات، بمعدل واحدة في الساعة.