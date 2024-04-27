https://sputnikarabic.ae/20240427/حكومة-الوحدة-الليبية-سنخلي-طرابلس-من-المجموعات-المسلحة-قريبا-1088337027.html
حكومة الوحدة الليبية: سنخلي طرابلس من المجموعات المسلحة قريبا
حكومة الوحدة الليبية: سنخلي طرابلس من المجموعات المسلحة قريبا
سبوتنيك عربي
أجرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية جمعا عاما لمكوناتها في مطار طرابلس الدولي، اليوم السبت، بمشاركة نحو 40 ألف عنصر أمني. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T16:59+0000
2024-04-27T16:59+0000
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وقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبي، إن تأمين طرابلس وصل إلى نسبة 80 في المئة، مشيرة إلى أنه سيتم إخلاؤها من المجموعات المسلحة قريبا.وأمس الجمعة، أعلن "اللواء 444 قتال"، التابع لحكومة الوحدة الوطنية أن عناصره تمكنوا من ضبط 40 ألف لتر من الوقود المهرّب و3 شاحنات تحمل مواد بناء مخبأة بها آلاف اللترات من الوقود المهرب.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب، في طرابلس، وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
https://sputnikarabic.ae/20231226/ليبيا-استمرار-دعم-حكومة-الوحدة-الوطنية-للتشكيلات-المسلحة-في-طرابلس-1084479996.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار
حكومة الوحدة الليبية: سنخلي طرابلس من المجموعات المسلحة قريبا
أجرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية جمعا عاما لمكوناتها في مطار طرابلس الدولي، اليوم السبت، بمشاركة نحو 40 ألف عنصر أمني.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبي، إن تأمين طرابلس وصل إلى نسبة 80 في المئة، مشيرة إلى أنه سيتم إخلاؤها من المجموعات المسلحة قريبا.
وأمس الجمعة، أعلن "اللواء 444 قتال"، التابع لحكومة الوحدة الوطنية أن عناصره تمكنوا من ضبط 40 ألف لتر من الوقود المهرّب و3 شاحنات تحمل مواد بناء مخبأة بها آلاف اللترات من الوقود المهرب.
26 ديسمبر 2023, 18:44 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب، في طرابلس، وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية
رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات
حالت دون إجرائها.