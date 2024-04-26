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https://sputnikarabic.ae/20240426/النواب-الليبي-يعقد-جلسة-لمناقشة-قانون-الميزانية-العامة-للبلاد-1088294531.html
النواب الليبي يعقد جلسة لمناقشة قانون الميزانية العامة للبلاد
النواب الليبي يعقد جلسة لمناقشة قانون الميزانية العامة للبلاد
سبوتنيك عربي
دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة، الإثنين المقبل، في مدينة بنغازي، بهدف مناقشة قانون الميزانية العامة. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T07:03+0000
2024-04-26T07:03+0000
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وأفاد الموقع الإلكتروني بوابة الوسط، مساء أمس الخميس، بأن صالح قد دعا أعضاء النواب الليبي لمناقشة قانون الميزانية العامة المحالة من الحكومة، في جلسة خاصة يوم الإثنين المقبل.وكان رئيس النواب الليبي قد بحث في اجتماع مع أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في العشرين من شهر أبريل/نيسان الجاري، الميزانية العامة للبلاد ووجوب اعتمادها من مجلس النواب، فضلا عن التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن الليبي الأساسية، والممثلة في الغذاء والدواء والكهرباء. ويشار إلى أن أسامة حماد قد دعا في الثامن من الشهر الجاري، رئيس وأعضاء مجلس النواب في بلاده إلى التعجيل باعتماد الموازنة العامة للدولة لسنة 2024 مع تفويض حكومته دون غيرها بتنفيذها. ويذكر أنه في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، قد أحال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى رئيس النواب، عقيلة صالح، والتي تضمنت إجمالي نفقات 90 مليارا و528 مليونا و94 ألفا و377 دينارا.وفي حال انعقاد تلك الجلسة، يوم الإثنين المقبل، ستكون أول جلسة يعقدها مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، منذ استقالة المبعوث الأممي في ليبيا، عبدالله باتيلي، وسط حالة جمود تسيطر على المشهد السياسي في البلاد.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
https://sputnikarabic.ae/20240228/حكومة-جديدة-أبرز-مخرجات-لقاء-تونس-بين-أعضاء-من-مجلسي-النواب-والأعلى-للدولة-الليبيين-1086498868.html
https://sputnikarabic.ae/20240421/هل-ستنهي-ستيفاني-خوري-حالة-الجمود-السياسي-في-ليبيا-1088152894.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة

النواب الليبي يعقد جلسة لمناقشة قانون الميزانية العامة للبلاد

07:03 GMT 26.04.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYجلسة مجلس النواب الليبي التي دعا لها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في سرت
جلسة مجلس النواب الليبي التي دعا لها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في سرت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة، الإثنين المقبل، في مدينة بنغازي، بهدف مناقشة قانون الميزانية العامة.
وأفاد الموقع الإلكتروني بوابة الوسط، مساء أمس الخميس، بأن صالح قد دعا أعضاء النواب الليبي لمناقشة قانون الميزانية العامة المحالة من الحكومة، في جلسة خاصة يوم الإثنين المقبل.
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وكان رئيس النواب الليبي قد بحث في اجتماع مع أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في العشرين من شهر أبريل/نيسان الجاري، الميزانية العامة للبلاد ووجوب اعتمادها من مجلس النواب، فضلا عن التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن الليبي الأساسية، والممثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.
ويشار إلى أن أسامة حماد قد دعا في الثامن من الشهر الجاري، رئيس وأعضاء مجلس النواب في بلاده إلى التعجيل باعتماد الموازنة العامة للدولة لسنة 2024 مع تفويض حكومته دون غيرها بتنفيذها.
ويذكر أنه في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، قد أحال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى رئيس النواب، عقيلة صالح، والتي تضمنت إجمالي نفقات 90 مليارا و528 مليونا و94 ألفا و377 دينارا.
وفي حال انعقاد تلك الجلسة، يوم الإثنين المقبل، ستكون أول جلسة يعقدها مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، منذ استقالة المبعوث الأممي في ليبيا، عبدالله باتيلي، وسط حالة جمود تسيطر على المشهد السياسي في البلاد.
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وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
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