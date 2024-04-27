https://sputnikarabic.ae/20240427/حماس-تعلن-تسلمها-الرد-الإسرائيلي-على-مقترحاتها-بشأن-وقف-إطلاق-النار-بغزة-1088319928.html

"حماس" تعلن تسلمها الرد الإسرائيلي على مقترحاتها بشأن وقف إطلاق النار بغزة

"حماس" تعلن تسلمها الرد الإسرائيلي على مقترحاتها بشأن وقف إطلاق النار بغزة

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، أنها تسلمت الرد الإسرائيلي على موقفها الذي سلمته للوسطاء المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل/ نيسان الجاري، بشأن صفقة تبادل... 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T00:50+0000

2024-04-27T00:50+0000

2024-04-27T00:50+0000

حركة حماس

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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القاهرة - سبوتنيك. وقال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، "تسلمت حركة حماس اليوم رد الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل".وفي 13 أبريل/ نيسان الجاري، قالت الحركة في بيان إنها،: "سلمت قبل قليل للأخوة الوسطاء في مصر وقطر ردها على المقترح الذي تسلمته يوم الاثنين الماضي".وأكد البيان تمسك الحركة بمطالبها ومطالب الشعب الوطنية التي تتمثل "بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش من كامل قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار".وشدد البيان على استعداد الحركة لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين.وأمس، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن المحادثات مع الوفد المصري الذي يزور إسرائيل انتهت بشكل إيجابي.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية، بأن "المحادثات كانت جادة ومهمة"، مضيفة "الوفد المصري أبدى استعداد بلاده للضغط أكثر على حركة حماس من أجل المضي قدما في صفقة لتبادل الأسرى، وذلك على خلفية تأكيد إسرائيل جديتها بشأن الدخول إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".وقالت مصادر أخرى لموقع "واللا" الإسرائيلي إن "إسرائيل قالت للمصريين بأنها مستعدة لمنح فرصة أخيرة للتوصل إلى صفقة وإلا سيكون الثمن الدخول إلى رفح".وأضاف الموقع أن "الجيش الإسرائيلي جند قوات احتياط وأجرى تدريبات للجنود بشأن رفح، وأن إسرائيل أخبرت الوفد المصري أن الوقت بدأ ينفد وأنه لا يجب أن تمنح حماس فرصة لمزيد من المماطلة".وكانت أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بوصول وفد المخابرات المصرية إلى إسرائيل، عصر اليوم الجمعة، لبحث مسألة التهديد الإسرائيلي بشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وإمكانية إتمام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.وبحسب هيئة البث، "سيناقش الوفد مسألة دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح والمفاوضات لإطلاق سراح المختطفين".كما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن وزير إسرائيلي رفيع، قوله إن "هناك احتمال لصفقة بوساطة مصرية مقابل إلغاء عملية برية في رفح".وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، فإن "المحادثات مع المصريين كانت جيدة، حيث أوضح المصريون أنهم يعتزمون الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وأوضحوا أنهم يتفهمون الشعور بالإلحاح فيما يتعلق بعملية رفح.في المقابل، ذكرت القناة 12 أن "إسرائيل تناقش صفقة مقلصة، تشمل الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، مقابل السماح للنازحين بالعودة إلى شمالي قطاع غزة، وذلك دون الالتزام بإنهاء الحرب على فقطاع غزة".

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حركة حماس, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, رفح, مصر, إسرائيل, المخابرات المصرية, العالم العربي