صحيفة ألمانية تكشف عن سبب رفض أوكرانيا إجراء المفاوضات مع روسيا عام 2022

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
09:15 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:39 GMT
14 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري يصل إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
16:24 GMT
29 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
16:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
14:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:21 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:30 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240427/صحيفة-ألمانية-تكشف-عن-سبب-رفض-أوكرانيا-إجراء-المفاوضات-مع-روسيا-عام-2022-1088320844.html
صحيفة ألمانية تكشف عن سبب رفض أوكرانيا إجراء المفاوضات مع روسيا عام 2022
صحيفة ألمانية تكشف عن سبب رفض أوكرانيا إجراء المفاوضات مع روسيا عام 2022
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة ألمانية، اليوم السبت، عن السبب الذي تخلت فيه أوكرانيا عن المفاوضات مع روسيا في مطلع أبريل عام 2022 في إسطنبول. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T05:11+0000
2024-04-27T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/1d/1060609500_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_580aaa4298b30892458c18df2c37401e.jpg
وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية نقلاً عن مسودة الاتفاقية أن أوكرانيا تخلت عن مفاوضات السلام مع روسيا، بدعوى الحاجة إلى جعل اللغة الروسية لغة الدولة الثانية.وبحسب المنشور، كانت موسكو وكييف على وشك التوصل إلى اتفاق سلام، في حين يُزعم أن أوكرانيا لم توافق على جعل اللغة الروسية لغة الدولة الثانية، ورفع العقوبات المتبادلة، والتخلي عن الدعاوى القضائية في المحاكم الدولية وحظر النازية قانونًا. وأضافت الصحيفة أنه في المقابل تعهدت كييف بالحفاظ على الحياد الدائم، وهو ما يعني التخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وعدم إنتاج أو حيازة أسلحة نووية، وعدم السماح للقوات الأجنبية باستخدام بنيتها التحتية العسكرية أو إجراء تدريبات دولية.وتابعت الصحيفة أنه في الوقت نفسه أن موسكو وافقت على تزويد أوكرانيا بـ "ضمانات أمنية شاملة" من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - بريطانيا العظمى والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا نفسها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240426/نائب-وزير-الدفاع-الأمريكي-يعترف-بفشل-الأسلحة-التي-وردتها-بلاده-إلى-أوكرانيا-1088299636.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/1d/1060609500_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_5ad212255b1aa5a0f8440245ab9df0f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

صحيفة ألمانية تكشف عن سبب رفض أوكرانيا إجراء المفاوضات مع روسيا عام 2022

05:11 GMT 27.04.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورمساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022
مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت صحيفة ألمانية، اليوم السبت، عن السبب الذي تخلت فيه أوكرانيا عن المفاوضات مع روسيا في مطلع أبريل عام 2022 في إسطنبول.
وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية نقلاً عن مسودة الاتفاقية أن أوكرانيا تخلت عن مفاوضات السلام مع روسيا، بدعوى الحاجة إلى جعل اللغة الروسية لغة الدولة الثانية.
وبحسب المنشور، كانت موسكو وكييف على وشك التوصل إلى اتفاق سلام، في حين يُزعم أن أوكرانيا لم توافق على جعل اللغة الروسية لغة الدولة الثانية، ورفع العقوبات المتبادلة، والتخلي عن الدعاوى القضائية في المحاكم الدولية وحظر النازية قانونًا.
وأضافت الصحيفة أنه في المقابل تعهدت كييف بالحفاظ على الحياد الدائم، وهو ما يعني التخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وعدم إنتاج أو حيازة أسلحة نووية، وعدم السماح للقوات الأجنبية باستخدام بنيتها التحتية العسكرية أو إجراء تدريبات دولية.
وتابعت الصحيفة أنه في الوقت نفسه أن موسكو وافقت على تزويد أوكرانيا بـ "ضمانات أمنية شاملة" من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - بريطانيا العظمى والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا نفسها.
قنبلة صاروخية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
نائب وزير الدفاع الأمريكي يعترف بفشل الأسلحة التي وردتها بلاده إلى أوكرانيا
أمس, 10:23 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы, бегущие с севера, идут по дороге Салахеддин в районе Зейтун на южной окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حماس" تتلقى رد إسرائيل الرسمي على هدنة غزة05:42 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... انتقاد إسرائيلي للمقترح المصري بشأن الهدنة في غزةأمس, 09:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала