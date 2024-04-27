https://sputnikarabic.ae/20240427/طيار-أمريكي-روسيا-لديها-تقنيات-متطورة-قادرة-على-رصد-إف-16-1088332547.html

طيار أمريكي: روسيا لديها تقنيات متطورة قادرة على رصد "إف-16"

طيار أمريكي: روسيا لديها تقنيات متطورة قادرة على رصد "إف-16"

سبوتنيك عربي

أعلن الطيار السابق في البحرية الأمريكية، برين تانيهيل، أن هناك طرقا عديدة لرصد مقاتلات "إف-16"، حيث تمتلك روسيا معدات تكنولوجية متطورة قادرة على رصدها في... 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T13:27+0000

2024-04-27T13:27+0000

2024-04-27T13:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وعلق تانيهيل على خطط توريد طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا، بالقول: "هناك طرق عديدة للكشف عن طائرات إف-16 ويستخدم الروس معدات متطورة في الصراع في أوكرانيا.وأضاف تانيهيل أن خصوم الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، الذين استخدمت هذه المقاتلات ضدهم، لم يتلقوا تدريبًا وتجهيزًا جيدًا مثل القوات المسلحة الروسية.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20240327/بوتين-تزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-إف-16-لن-يغير-الوضع-في-ساحة-المعركة-1087442501.html

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العالم