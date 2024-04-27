https://sputnikarabic.ae/20240427/عالم-يدعي-اكتشاف-سر-لعنة-الفراعنة-1088332244.html

عالم يدعي اكتشاف سر "لعنة الفراعنة"

عالم يدعي اكتشاف سر "لعنة الفراعنة"

سبوتنيك عربي

"لعنة الفراعنة" مفهوم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمقبرة توت عنخ آمون، التي تم اكتشافها عام 1922 في مصر. والحقيقة أنه بعد اكتشافها، بدأ الأشخاص الذين دخلوها لأول مرة... 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T13:21+0000

2024-04-27T13:21+0000

2024-04-27T13:21+0000

مجتمع

علوم

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والآن، وبعد مرور أكثر من قرن من الزمان، يدّعي العالم، روس فيلوز، أنه كشف سر اللعنة. وكتب في المجلة العلمية "JSE"، أن المسؤول عن الحالات المأساوية هو المستويات العالية من الإشعاع التي تراكمت داخل المقبرة منذ إغلاقها قبل أكثر من 3000 عام. ويدّعي العالم أن الإشعاع داخل القبر كان مرتفعًا جدًا لدرجة أن أي شخص يدخل هناك يخاطر بتلقي جرعة مميتة من مرض الإشعاع، ونتيجة لذلك، يصاب بالسرطان. وكان أول من مات هو اللورد جورج كارنارفون، الذي اكتشف المقبرة.ومع ذلك، يشير الباحث إلى أن النشاط الإشعاعي لا يقتصر على مقبرة توت عنخ آمون.ويقول فيلوز إنه "تم تسجيل مستويات عالية بشكل غير عادي من الإشعاع في العديد من مقابر المملكة القديمة". وأضاف: "علاوة على ذلك، انتشرت في جميع أنحاء مصر. ولهذا السبب، يتميز سكان كل من مصر الحديثة والقديمة بمعدلات عالية بشكل غير عادي من سرطان الدم والعظام، وهي سمة من سمات التعرض للإشعاع". ويوضح فيلوز: "يرصد عداد جيجر الإشعاعات المشعة من موقعين على الأقل في الجيزة بجوار الأهرامات. كما تم اكتشاف غاز الرادون، وهو غاز مشع، في عدة مقابر تحت الأرض في سقارة". وتفيد التقارير أن مستويات الإشعاع في المقابر المصرية القديمة أعلى بعشر مرات من معايير السلامة. ومن المفترض أيضًا أن بناة المقابر القديمة كانوا على علم بالإشعاع وحذروا منه بالرسومات والنقوش على الجدران. ويقتبس فيلوز من إحدى النقوش: "من يدخل القبر سيموت بمرض لا يستطيع أي طبيب تشخيصه". توفي هوارد كارتر، الذي دخل مقبرة توت عنخ آمون مع كارنارفون، في عام 1939 بعد معركة طويلة مع سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، الذي كان يشتبه في أنه ناجم عن التسمم الإشعاعي. وكان العالم البريطاني وعالم الآثار المستقل آرثر ويجال حاضرًا في افتتاح مقبرة توت عنخ آمون. وتوفي بمرض السرطان عن عمر يناهز 54 عامًا في عام 1934.

https://sputnikarabic.ae/20220824/تعود-لعصري-الفراعنة-والرومان-ضبط-79-قطعة-أثرية-مع-شخص-جنوبي-القاهرة-1066816167.html

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