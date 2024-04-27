لماذا يقطع الجيش الأوكراني أيدي المرتزقة الأمريكيين من أصل أفريقي بعد مقتلهم؟

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
09:15 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:39 GMT
14 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري يصل إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
16:24 GMT
29 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
16:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
14:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:21 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:30 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
17:00 GMT
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صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
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لبنان والعالم
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240427/لماذا-يقطع-الجيش-الأوكراني-أيدي-المرتزقة-الأمريكيين-من-أصل-أفريقي-بعد-مقتلهم؟-1088324114.html
لماذا يقطع الجيش الأوكراني أيدي المرتزقة الأمريكيين من أصل أفريقي بعد مقتلهم؟
لماذا يقطع الجيش الأوكراني أيدي المرتزقة الأمريكيين من أصل أفريقي بعد مقتلهم؟
سبوتنيك عربي
قال قناص روسي من نوفايا كاخوفكا، في مقاطعة خيرسون، إن الجيش الأوكراني يقطع أيدي الأمريكيين من أصل أفريقي الذين قتلوا على الجبهة. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T08:10+0000
2024-04-27T08:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال القناص: "الشيء الآخر المثير للاهتمام هو أنه إذا قتل أمريكي أو أي أجنبي، تقوم القوات الأوكرانية بتشويه وجهه، وتقطع يداه، حتى لا يعرف من هو هذا الشخص على الإطلاق. لقد عثر على جثث لأشخاص أمريكيين من أصل أفريقي بأيدٍ مقطوعة ووجه مشوه، حتى لا يكون هناك أي دليل على تورط أمريكا أو أي دولة أخرى". وبحسب المقاتل، فإن معظم المرتزقة هم من بولندا والولايات المتحدة. وفي الغالب تكون هجومية وقناصة. وأشار إلى أنها تتميز بمعدات باهظة الثمن وأسلحة غربية وأسلوب حربي خاص. على وجه الخصوص، إن القناصة يعملون فقط من على بعد مسافات طويلة، دون الانخراط في قتال قريب.إلى ذلك تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240427/بولندا-تحظر-نقل-السيارات-لصالح-القوات-المسلحة-الأوكرانية-عبر-حدودها-1088321462.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

لماذا يقطع الجيش الأوكراني أيدي المرتزقة الأمريكيين من أصل أفريقي بعد مقتلهم؟

08:10 GMT 27.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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تابعنا عبر
قال قناص روسي من نوفايا كاخوفكا، في مقاطعة خيرسون، إن الجيش الأوكراني يقطع أيدي الأمريكيين من أصل أفريقي الذين قتلوا على الجبهة.
وقال القناص: "الشيء الآخر المثير للاهتمام هو أنه إذا قتل أمريكي أو أي أجنبي، تقوم القوات الأوكرانية بتشويه وجهه، وتقطع يداه، حتى لا يعرف من هو هذا الشخص على الإطلاق. لقد عثر على جثث لأشخاص أمريكيين من أصل أفريقي بأيدٍ مقطوعة ووجه مشوه، حتى لا يكون هناك أي دليل على تورط أمريكا أو أي دولة أخرى".
دورية حرس الحدود على كواد على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
بولندا تحظر نقل السيارات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية عبر حدودها
06:09 GMT
وبحسب المقاتل، فإن معظم المرتزقة هم من بولندا والولايات المتحدة. وفي الغالب تكون هجومية وقناصة. وأشار إلى أنها تتميز بمعدات باهظة الثمن وأسلحة غربية وأسلوب حربي خاص. على وجه الخصوص، إن القناصة يعملون فقط من على بعد مسافات طويلة، دون الانخراط في قتال قريب.
إلى ذلك تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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