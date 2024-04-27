https://sputnikarabic.ae/20240427/لماذا-يقطع-الجيش-الأوكراني-أيدي-المرتزقة-الأمريكيين-من-أصل-أفريقي-بعد-مقتلهم؟-1088324114.html

لماذا يقطع الجيش الأوكراني أيدي المرتزقة الأمريكيين من أصل أفريقي بعد مقتلهم؟

لماذا يقطع الجيش الأوكراني أيدي المرتزقة الأمريكيين من أصل أفريقي بعد مقتلهم؟

سبوتنيك عربي

قال قناص روسي من نوفايا كاخوفكا، في مقاطعة خيرسون، إن الجيش الأوكراني يقطع أيدي الأمريكيين من أصل أفريقي الذين قتلوا على الجبهة. 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T08:10+0000

2024-04-27T08:10+0000

2024-04-27T08:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075848565_0:0:3323:1870_1920x0_80_0_0_ec2781dcdd94d2ee83faae9ed5c95103.jpg

وقال القناص: "الشيء الآخر المثير للاهتمام هو أنه إذا قتل أمريكي أو أي أجنبي، تقوم القوات الأوكرانية بتشويه وجهه، وتقطع يداه، حتى لا يعرف من هو هذا الشخص على الإطلاق. لقد عثر على جثث لأشخاص أمريكيين من أصل أفريقي بأيدٍ مقطوعة ووجه مشوه، حتى لا يكون هناك أي دليل على تورط أمريكا أو أي دولة أخرى". وبحسب المقاتل، فإن معظم المرتزقة هم من بولندا والولايات المتحدة. وفي الغالب تكون هجومية وقناصة. وأشار إلى أنها تتميز بمعدات باهظة الثمن وأسلحة غربية وأسلوب حربي خاص. على وجه الخصوص، إن القناصة يعملون فقط من على بعد مسافات طويلة، دون الانخراط في قتال قريب.إلى ذلك تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240427/بولندا-تحظر-نقل-السيارات-لصالح-القوات-المسلحة-الأوكرانية-عبر-حدودها-1088321462.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري