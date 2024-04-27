https://sputnikarabic.ae/20240427/مجلس-الأمن-قلقون-من-الهجوم-الوشيك-لقوات-الدعم-السريع-في-دارفور-السودانية-1088341335.html

مجلس الأمن: قلقون من "الهجوم الوشيك" لقوات الدعم السريع في دارفور السودانية

مجلس الأمن: قلقون من "الهجوم الوشيك" لقوات الدعم السريع في دارفور السودانية

سبوتنيك عربي

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه من "الهجوم الوشيك" لقوات الدعم السريع في مدينة دارفور السودانية. 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T19:12+0000

2024-04-27T19:12+0000

2024-04-27T19:12+0000

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ونقلت قناة العربية، مساء اليوم السبت، عن مجلس الأمن، إعرابه عن قلقه البالغ بشأن التوتر المتزايد والعمليات العسكرية حول مدينة الفاشر الواقعة شمالي دارفور في السودان.ويشار إلى أن السودان قد طلب "عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لمناقشة العدوان الإماراتي على السودان وتحميلها المسؤولية القانونية والجنائية على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب السوداني والدولة السودانية".وكان دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت، في وقت سابق، "عدم تزويد طرفي النزاع في السودان بالأسلحة والذخيرة وعدم انحيازها لأحدهما".وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إنها "تؤكد عدم انحياز بلادها إلى أي طرف في الصراع في السودان وتسعى إلى إنهاء الصراع"، داعيةً إلى احترام سيادة البلاد.وأضاف البيان أن "الإمارات دعت منذ بداية الصراع في السودان إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي"، مشيرًا إلى أنها دعمت باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة في السودان.وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sputnikarabic.ae/20240427/الإمارات-تعرب-عن-قلقها-بشأن-تصاعد-التوترات-شمالي-دارفور-1088336493.html

https://sputnikarabic.ae/20240427/السودان-يطلب-عقد-اجتماع-عاجل-لمجلس-الأمن-لمناقشة-العدوان-الإماراتي-على-أراضيه-1088326642.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, الأخبار