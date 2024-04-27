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https://sputnikarabic.ae/20240427/مشاهد-للحظة-إسقاط-أنصار-الله-الطائرة-الأمريكية-في-أجواء-مدينة-صعدة-فيديو-1088334726.html
مشاهد للحظة إسقاط "أنصار الله" الطائرة الأمريكية في أجواء مدينة صعدة... فيديو
مشاهد للحظة إسقاط "أنصار الله" الطائرة الأمريكية في أجواء مدينة صعدة... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مشاهد لعملية إسقاط الدفاعات الجوية للطائرة الأمريكية"إم كيو 9" أثناء قيامها بمهام في أجواء مدينة صعدة. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T14:54+0000
2024-04-27T14:54+0000
أنصار الله
العالم العربي
رصد عسكري
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وتبين المشاهد لحظة إطلاق الدفاعات الجوية التابعة لجماعة "أنصار الله" صواريخ باتجاه طائرة "إم كيو 9" أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء مدينة صعدة.وأعلن مسؤول عسكري أمريكي، عن تحطم طائرة مسيرة من طراز "أم كيو-9 ريبر" التابعة للجيش الأمريكي قبالة سواحل اليمن، بعدما أسقطتها جماعة "أنصار الله" اليمنية.وحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن المسؤول، فإن "أنصار الله" أسقطت طائرتين أخريين من طراز MQ-9 كلاهما قبالة سواحل اليمن، الأولى في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، والثانية في فبراير/شباط الماضيين.وتعد الطائرات دون طيار التي تحلق قبالة سواحل اليمن وفوقها، جزءاً من جهود الجيش الأمريكي للمساعدة في الدفاع عن السفن التجارية والعسكرية ضد الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية.وتباطأت وتيرة الهجمات في الأسابيع الأخيرة، لكن الهجمات لا تزال مستمرة، حيث أطلق الحوثيون 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن في خليج عدن أمس الجمعة.وكإجراء مضاد، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم من دول أخرى، ضربات جوية مشتركة لتدمير قدرات الحوثيين في اليمن.بالإضافة إلى ذلك، يشن الجيش الأميركي بانتظام ضربات ضد مواقع عسكرية تابعة لـ"أنصار الله".كما أطلقت الولايات المتحدة عملية بحرية دفاعية، أطلق عليها اسم "حارس الازدهار"، مع أكثر من 20 دولة شريكة، للدفاع عن السفن التجارية في البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20240427/الجيش-الأمريكي-يخسر-3-طائرات-مسيرة-بقيمة-90-مليون-دولار-قبالة-سواحل-اليمن-1088329175.html
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أنصار الله, العالم العربي, رصد عسكري
أنصار الله, العالم العربي, رصد عسكري

مشاهد للحظة إسقاط "أنصار الله" الطائرة الأمريكية في أجواء مدينة صعدة... فيديو

14:54 GMT 27.04.2024
© AFP 2023صواريخ تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية
صواريخ تستخدمها جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© AFP 2023
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نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مشاهد لعملية إسقاط الدفاعات الجوية للطائرة الأمريكية"إم كيو 9" أثناء قيامها بمهام في أجواء مدينة صعدة.
وتبين المشاهد لحظة إطلاق الدفاعات الجوية التابعة لجماعة "أنصار الله" صواريخ باتجاه طائرة "إم كيو 9" أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء مدينة صعدة.
وأعلن مسؤول عسكري أمريكي، عن تحطم طائرة مسيرة من طراز "أم كيو-9 ريبر" التابعة للجيش الأمريكي قبالة سواحل اليمن، بعدما أسقطتها جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن المسؤول، فإن "أنصار الله" أسقطت طائرتين أخريين من طراز MQ-9 كلاهما قبالة سواحل اليمن، الأولى في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، والثانية في فبراير/شباط الماضيين.
وأضاف المسؤول أنه بذلك يرتفع مجموع المسيرات المستهدفة من هذا النوع إلى 3 طائرات، إذ تبلغ كلفة صناعة الواحدة منها حوالي 30 مليون دولار، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.
وتعد الطائرات دون طيار التي تحلق قبالة سواحل اليمن وفوقها، جزءاً من جهود الجيش الأمريكي للمساعدة في الدفاع عن السفن التجارية والعسكرية ضد الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية.
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
الجيش الأمريكي يخسر 3 طائرات مسيرة بقيمة 90 مليون دولار قبالة سواحل اليمن
11:58 GMT
وتباطأت وتيرة الهجمات في الأسابيع الأخيرة، لكن الهجمات لا تزال مستمرة، حيث أطلق الحوثيون 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن في خليج عدن أمس الجمعة.
ومنذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة، استهدفت "أنصار الله" أكثر من 100 سفينة تجارية أو عسكرية في البحر الأحمر أو خليج عدن، في إطار تعبيرهم عن "الاحتجاج على حرب غزة ودعم واشنطن لإسرائيل".
وكإجراء مضاد، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم من دول أخرى، ضربات جوية مشتركة لتدمير قدرات الحوثيين في اليمن.
بالإضافة إلى ذلك، يشن الجيش الأميركي بانتظام ضربات ضد مواقع عسكرية تابعة لـ"أنصار الله".
كما أطلقت الولايات المتحدة عملية بحرية دفاعية، أطلق عليها اسم "حارس الازدهار"، مع أكثر من 20 دولة شريكة، للدفاع عن السفن التجارية في البحر الأحمر.
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