https://sputnikarabic.ae/20240427/مقتل-شابين-فلسطينيين-وإصابة-اثنين-آخرين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-غرب-جنين-1088320253.html
مقتل شابين فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي غرب جنين
مقتل شابين فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي غرب جنين
سبوتنيك عربي
قتل شابان فلسطينيان وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من حاجز سالم العسكري الإسرائيلي غرب جنين، وفقا لوكالة الأنباء... 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T01:48+0000
2024-04-27T01:48+0000
2024-04-27T01:48+0000
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وبحسب "وفا"، أكدت مصادر أمنية مقتل الشابين مصطفى سلطان عابد (22 عاما) من بلدة كفردان، وأحمد محمد شواهنة (21 عاما) من بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين.وذكرت المصادر، ذاتها أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى جثماني الشابين، واحتجزتهما.فيما نعت القوى الوطنية والإسلامية، في مكبرات وعبر المساجد، في بلدتي السيلة الحارثية وكفردان، الشابين شواهنة وعابد، وفقا لوكالة "وفا".وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه نقلت شابين مصابين (25 عاما و22 عاما)، بالقرب من حاجز سالم إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين، واصفا إصابة الشابين بالمتوسطة.
https://sputnikarabic.ae/20240427/حماس-تعلن-تسلمها-الرد-الإسرائيلي-على-مقترحاتها-بشأن-وقف-إطلاق-النار-بغزة-1088319928.html
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العالم العربي, جنين, الهلال الأحمر الفلسطيني
العالم العربي, جنين, الهلال الأحمر الفلسطيني
مقتل شابين فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي غرب جنين
قتل شابان فلسطينيان وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من حاجز سالم العسكري الإسرائيلي غرب جنين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وبحسب "وفا"، أكدت مصادر أمنية مقتل الشابين مصطفى سلطان عابد (22 عاما) من بلدة كفردان، وأحمد محمد شواهنة (21 عاما) من بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين.
وأشارت مصادر "وفا"، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار
صوب مجموعة من الشبان في محيط حاجز سالم، القريب من مفرق رمانة غرب المدينة، ما أدى لمقتل الشابين عابد وشرعة ولإصابة شابين آخرين.
وذكرت المصادر، ذاتها أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى جثماني الشابين، واحتجزتهما.
فيما نعت القوى الوطنية والإسلامية، في مكبرات وعبر المساجد، في بلدتي السيلة الحارثية وكفردان، الشابين شواهنة وعابد، وفقا لوكالة "وفا".
وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه نقلت شابين مصابين (25 عاما و22 عاما)، بالقرب من حاجز سالم إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين، واصفا إصابة الشابين بالمتوسطة.