نجاح ثاني عملية زرع كلية خنزير معدلة في شخص يناهز 54 عاما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
09:15 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:39 GMT
14 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري يصل إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
16:24 GMT
29 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
16:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تؤثر الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية والغربية على الدعم الغربي لإسرائيل؟
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن زخم جديد في محادثات الأسرى، وإسرائيل تلوح بـ"آخر فرصة" قبل اجتياح رفح
15:03 GMT
59 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:21 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:30 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
17:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240427/نجاح-ثاني-عملية-زرع-كلية-خنزير-معدلة-في-شخص-يناهز-54-عاما-1088341888.html
نجاح ثاني عملية زرع كلية خنزير معدلة في شخص يناهز 54 عاما
نجاح ثاني عملية زرع كلية خنزير معدلة في شخص يناهز 54 عاما
سبوتنيك عربي
نجح جراحون في الولايات المتحدة الأمريكية في زرع كلية خنزير معدلة في شخص حي للمرة الثانية، حيث يعد هذا الأمر تحولا كبيرا في عمليات زرع الأعضاء من حيوان إلى... 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T20:06+0000
2024-04-27T20:06+0000
مجتمع
علوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102193/40/1021934049_0:273:1280:993_1920x0_80_0_0_0c81f26d8fdb46ff1cf0941dd1421cff.jpg
تم إجراء العملية في مركز "لونغ ون هيلث" في نيويورك في أبريل/ نيسان الجاري على ليزا بيسانو، 54 عامًا، التي عانت من قصور في القلب ومرض الكلى في المرحلة النهائية، ولم يمنحها الأطباء سوى أسابيع فقط لتعيشها باستثناء نوع من التدخل الطبي، وذلك وفقا لمجلة "ساينس" أليرت" العلمية.وزرع الجراحون مضخة قلب ميكانيكية في بيسانو قبل أيام من عملية الزرع، والتي قالت جامعة نيويورك لانجون هيلث إنها الأولى من نوعها على مستوى العالم في هذا الإجراء المشترك.وقال كبير الجراحين الدكتور روبرت مونتغمري للصحفيين يوم الأربعاء إن العملية كانت "علامة فارقة في رحلتنا لجعل الأعضاء المنقذة للحياة متاحة لأي شخص يحتاج إليها".وقال مونتغمري، الذي أجرى أيضًا أول عملية زرع كلى من خنزير إلى إنسان معدلة وراثيًا في العالم على شخص متوفى دماغيًا في عام 2021، إن العملية الأخيرة "ستقرب احتمال ألا يموت أحد، في انتظار شخص آخر. ليموتوا حتى يخلصوا".تم إجراء أول عملية زرع كلية خنزير لمريض حي في شهر مارس في مستشفى ماساتشوستس العام على رجل يبلغ من العمر 62 عامًا.ومع ذلك، يمكن لجسم الإنسان أن يرفض الأعضاء الحيوانية، مما يعني أنه يجب تعديلها وراثيا للتأكد من أنها متوافقة، مما يقلل المخاطر على المريض.وتم زرع قلوب الخنازير المعدلة وراثيا في عام 2023 في مريضين في جامعة ميريلاند، لكن كلاهما نجا لمدة أقل من شهرين.وقال الأطباء إن الأمر قد يستغرق سنوات حتى تجد تطابقًا لعملية زرع كلية بشرية، حيث يرفض جسدها المتبرعين المتاحين، وفقًا لبيان المستشفى.
https://sputnikarabic.ae/20240427/تورم-براعم-الكاكاو-مرض-خطير-يهدد-الإنتاج-العالمي-للشوكولاته-1088329473.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102193/40/1021934049_0:153:1280:1113_1920x0_80_0_0_5e989165e38bf3dafcd213665e972347.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

نجاح ثاني عملية زرع كلية خنزير معدلة في شخص يناهز 54 عاما

20:06 GMT 27.04.2024
© Photo / Pixabayخنزير
خنزير - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© Photo / Pixabay
تابعنا عبر
نجح جراحون في الولايات المتحدة الأمريكية في زرع كلية خنزير معدلة في شخص حي للمرة الثانية، حيث يعد هذا الأمر تحولا كبيرا في عمليات زرع الأعضاء من حيوان إلى إنسان.
تم إجراء العملية في مركز "لونغ ون هيلث" في نيويورك في أبريل/ نيسان الجاري على ليزا بيسانو، 54 عامًا، التي عانت من قصور في القلب ومرض الكلى في المرحلة النهائية، ولم يمنحها الأطباء سوى أسابيع فقط لتعيشها باستثناء نوع من التدخل الطبي، وذلك وفقا لمجلة "ساينس" أليرت" العلمية.
وزرع الجراحون مضخة قلب ميكانيكية في بيسانو قبل أيام من عملية الزرع، والتي قالت جامعة نيويورك لانجون هيلث إنها الأولى من نوعها على مستوى العالم في هذا الإجراء المشترك.
وبالإضافة إلى الكلية المعدلة وراثيا، قام الأطباء أيضا بزراعة الغدة الصعترية للخنزير، مما يساعد على "تثقيف" جهاز المناعة وتقليل فرصة رفض الأعضاء.
وقال كبير الجراحين الدكتور روبرت مونتغمري للصحفيين يوم الأربعاء إن العملية كانت "علامة فارقة في رحلتنا لجعل الأعضاء المنقذة للحياة متاحة لأي شخص يحتاج إليها".
Chocolate - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
مجتمع
"تورم براعم الكاكاو"... مرض خطير يهدد الإنتاج العالمي للشوكولاته
12:12 GMT
وقال مونتغمري، الذي أجرى أيضًا أول عملية زرع كلى من خنزير إلى إنسان معدلة وراثيًا في العالم على شخص متوفى دماغيًا في عام 2021، إن العملية الأخيرة "ستقرب احتمال ألا يموت أحد، في انتظار شخص آخر. ليموتوا حتى يخلصوا".
تم إجراء أول عملية زرع كلية خنزير لمريض حي في شهر مارس في مستشفى ماساتشوستس العام على رجل يبلغ من العمر 62 عامًا.
تم الترحيب بزراعة الأعضاء بين الأنواع المختلفة كحل محتمل للمرضى المحتاجين وسط النقص المزمن في المتبرعين بالأعضاء.
ومع ذلك، يمكن لجسم الإنسان أن يرفض الأعضاء الحيوانية، مما يعني أنه يجب تعديلها وراثيا للتأكد من أنها متوافقة، مما يقلل المخاطر على المريض.
وتم زرع قلوب الخنازير المعدلة وراثيا في عام 2023 في مريضين في جامعة ميريلاند، لكن كلاهما نجا لمدة أقل من شهرين.
وقال الأطباء إن الأمر قد يستغرق سنوات حتى تجد تطابقًا لعملية زرع كلية بشرية، حيث يرفض جسدها المتبرعين المتاحين، وفقًا لبيان المستشفى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... انتقاد إسرائيلي للمقترح المصري بشأن الهدنة في غزةأمس, 09:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала