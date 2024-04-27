https://sputnikarabic.ae/20240427/نجاح-ثاني-عملية-زرع-كلية-خنزير-معدلة-في-شخص-يناهز-54-عاما-1088341888.html
نجاح ثاني عملية زرع كلية خنزير معدلة في شخص يناهز 54 عاما
نجاح ثاني عملية زرع كلية خنزير معدلة في شخص يناهز 54 عاما
سبوتنيك عربي
نجح جراحون في الولايات المتحدة الأمريكية في زرع كلية خنزير معدلة في شخص حي للمرة الثانية، حيث يعد هذا الأمر تحولا كبيرا في عمليات زرع الأعضاء من حيوان إلى... 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T20:06+0000
2024-04-27T20:06+0000
2024-04-27T20:06+0000
مجتمع
علوم
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تم إجراء العملية في مركز "لونغ ون هيلث" في نيويورك في أبريل/ نيسان الجاري على ليزا بيسانو، 54 عامًا، التي عانت من قصور في القلب ومرض الكلى في المرحلة النهائية، ولم يمنحها الأطباء سوى أسابيع فقط لتعيشها باستثناء نوع من التدخل الطبي، وذلك وفقا لمجلة "ساينس" أليرت" العلمية.وزرع الجراحون مضخة قلب ميكانيكية في بيسانو قبل أيام من عملية الزرع، والتي قالت جامعة نيويورك لانجون هيلث إنها الأولى من نوعها على مستوى العالم في هذا الإجراء المشترك.وقال كبير الجراحين الدكتور روبرت مونتغمري للصحفيين يوم الأربعاء إن العملية كانت "علامة فارقة في رحلتنا لجعل الأعضاء المنقذة للحياة متاحة لأي شخص يحتاج إليها".وقال مونتغمري، الذي أجرى أيضًا أول عملية زرع كلى من خنزير إلى إنسان معدلة وراثيًا في العالم على شخص متوفى دماغيًا في عام 2021، إن العملية الأخيرة "ستقرب احتمال ألا يموت أحد، في انتظار شخص آخر. ليموتوا حتى يخلصوا".تم إجراء أول عملية زرع كلية خنزير لمريض حي في شهر مارس في مستشفى ماساتشوستس العام على رجل يبلغ من العمر 62 عامًا.ومع ذلك، يمكن لجسم الإنسان أن يرفض الأعضاء الحيوانية، مما يعني أنه يجب تعديلها وراثيا للتأكد من أنها متوافقة، مما يقلل المخاطر على المريض.وتم زرع قلوب الخنازير المعدلة وراثيا في عام 2023 في مريضين في جامعة ميريلاند، لكن كلاهما نجا لمدة أقل من شهرين.وقال الأطباء إن الأمر قد يستغرق سنوات حتى تجد تطابقًا لعملية زرع كلية بشرية، حيث يرفض جسدها المتبرعين المتاحين، وفقًا لبيان المستشفى.
https://sputnikarabic.ae/20240427/تورم-براعم-الكاكاو-مرض-خطير-يهدد-الإنتاج-العالمي-للشوكولاته-1088329473.html
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علوم
نجاح ثاني عملية زرع كلية خنزير معدلة في شخص يناهز 54 عاما
نجح جراحون في الولايات المتحدة الأمريكية في زرع كلية خنزير معدلة في شخص حي للمرة الثانية، حيث يعد هذا الأمر تحولا كبيرا في عمليات زرع الأعضاء من حيوان إلى إنسان.
تم إجراء العملية في مركز "لونغ ون هيلث" في نيويورك في أبريل/ نيسان الجاري على ليزا بيسانو، 54 عامًا، التي عانت من قصور في القلب ومرض الكلى في المرحلة النهائية، ولم يمنحها الأطباء سوى أسابيع فقط لتعيشها باستثناء نوع من التدخل الطبي، وذلك وفقا لمجلة "ساينس" أليرت" العلمية.
وزرع الجراحون
مضخة قلب ميكانيكية في بيسانو قبل أيام من عملية الزرع، والتي قالت جامعة نيويورك لانجون هيلث إنها الأولى من نوعها على مستوى العالم في هذا الإجراء المشترك.
وبالإضافة إلى الكلية المعدلة وراثيا، قام الأطباء أيضا بزراعة الغدة الصعترية للخنزير، مما يساعد على "تثقيف" جهاز المناعة وتقليل فرصة رفض الأعضاء.
وقال كبير الجراحين الدكتور روبرت مونتغمري للصحفيين يوم الأربعاء إن العملية كانت "علامة فارقة في رحلتنا لجعل الأعضاء المنقذة للحياة متاحة لأي شخص يحتاج إليها".
وقال مونتغمري، الذي أجرى أيضًا أول عملية زرع كلى من خنزير إلى إنسان معدلة وراثيًا في العالم على شخص متوفى دماغيًا في عام 2021، إن العملية الأخيرة "ستقرب احتمال ألا يموت أحد، في انتظار شخص آخر. ليموتوا حتى يخلصوا".
تم إجراء أول عملية زرع كلية خنزير لمريض حي في شهر مارس في مستشفى ماساتشوستس العام على رجل يبلغ من العمر 62 عامًا.
تم الترحيب بزراعة الأعضاء بين الأنواع المختلفة كحل محتمل للمرضى المحتاجين وسط النقص المزمن في المتبرعين بالأعضاء.
ومع ذلك، يمكن لجسم الإنسان أن يرفض الأعضاء الحيوانية، مما يعني أنه يجب تعديلها وراثيا للتأكد من أنها متوافقة، مما يقلل المخاطر على المريض.
وتم زرع قلوب الخنازير المعدلة وراثيا في عام 2023 في مريضين في جامعة ميريلاند، لكن كلاهما نجا لمدة أقل من شهرين.
وقال الأطباء إن الأمر قد يستغرق سنوات حتى تجد تطابقًا لعملية زرع كلية بشرية، حيث يرفض جسدها المتبرعين المتاحين، وفقًا لبيان المستشفى.