https://sputnikarabic.ae/20240427/نجاح-ثاني-عملية-زرع-كلية-خنزير-معدلة-في-شخص-يناهز-54-عاما-1088341888.html

نجاح ثاني عملية زرع كلية خنزير معدلة في شخص يناهز 54 عاما

نجاح ثاني عملية زرع كلية خنزير معدلة في شخص يناهز 54 عاما

سبوتنيك عربي

نجح جراحون في الولايات المتحدة الأمريكية في زرع كلية خنزير معدلة في شخص حي للمرة الثانية، حيث يعد هذا الأمر تحولا كبيرا في عمليات زرع الأعضاء من حيوان إلى... 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T20:06+0000

2024-04-27T20:06+0000

2024-04-27T20:06+0000

مجتمع

علوم

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تم إجراء العملية في مركز "لونغ ون هيلث" في نيويورك في أبريل/ نيسان الجاري على ليزا بيسانو، 54 عامًا، التي عانت من قصور في القلب ومرض الكلى في المرحلة النهائية، ولم يمنحها الأطباء سوى أسابيع فقط لتعيشها باستثناء نوع من التدخل الطبي، وذلك وفقا لمجلة "ساينس" أليرت" العلمية.وزرع الجراحون مضخة قلب ميكانيكية في بيسانو قبل أيام من عملية الزرع، والتي قالت جامعة نيويورك لانجون هيلث إنها الأولى من نوعها على مستوى العالم في هذا الإجراء المشترك.وقال كبير الجراحين الدكتور روبرت مونتغمري للصحفيين يوم الأربعاء إن العملية كانت "علامة فارقة في رحلتنا لجعل الأعضاء المنقذة للحياة متاحة لأي شخص يحتاج إليها".وقال مونتغمري، الذي أجرى أيضًا أول عملية زرع كلى من خنزير إلى إنسان معدلة وراثيًا في العالم على شخص متوفى دماغيًا في عام 2021، إن العملية الأخيرة "ستقرب احتمال ألا يموت أحد، في انتظار شخص آخر. ليموتوا حتى يخلصوا".تم إجراء أول عملية زرع كلية خنزير لمريض حي في شهر مارس في مستشفى ماساتشوستس العام على رجل يبلغ من العمر 62 عامًا.ومع ذلك، يمكن لجسم الإنسان أن يرفض الأعضاء الحيوانية، مما يعني أنه يجب تعديلها وراثيا للتأكد من أنها متوافقة، مما يقلل المخاطر على المريض.وتم زرع قلوب الخنازير المعدلة وراثيا في عام 2023 في مريضين في جامعة ميريلاند، لكن كلاهما نجا لمدة أقل من شهرين.وقال الأطباء إن الأمر قد يستغرق سنوات حتى تجد تطابقًا لعملية زرع كلية بشرية، حيث يرفض جسدها المتبرعين المتاحين، وفقًا لبيان المستشفى.

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