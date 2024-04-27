https://sputnikarabic.ae/20240427/والي-كسلا-السودانية-يتحدث-عن-تآمر-إقليمي-ودولي-على-بلاده-1088321319.html

والي "كسلا" السودانية يتحدث عن تآمر إقليمي ودولي على بلاده

والي "كسلا" السودانية يتحدث عن تآمر إقليمي ودولي على بلاده

سبوتنيك عربي

تحدث والي ولاية كسلا السودانية المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق عما وصفه بأنه تآمر إقليمي ودولي على بلاده، في سياق حديثه عن الأوضاع الأمنية جراء الحرب... 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T06:18+0000

2024-04-27T06:18+0000

2024-04-27T06:18+0000

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ونقل موقع "أخبار السودان" عن الأزرق قوله "إن البلاد مواجهة بتآمر دولي وإقليمي يتطلب الوحدة ومواجهته"، مشيدا في الوقت ذاته "بدور القوات المسلحة تجاه حماية الأرض والعرض، كما استنكر الممارسات والانتهاكات التي تتم ترتكبها قوات الدعم السريع".وتابع والي كسلا: "دارت حروب كثيرة في ولايات السودان إلا إننا لم نشهد ما نشهده الآن من المليشيا المتمردة من تدمير البنيات التحتية وانتهاكات وتعدي على الحرائر".جاءت تصريحات الأزرق خلال احتفال خلاوي ترك بالذكرى السنوية لحولية الذكر والذاكرين وذلك بمشاركة واسعة من أعضاء لجنة أمن الولاية ومحلية شمال الدلتا وعدد من قيادات العمل التنفيذي بالولاية وقيادات الإدارة الأهلية، وممثلي الأحزاب السياسية ومريدي ومحبي الطرق الصوفية.وشدد الأزرق على ضرورة الاستجابة لنداء القائد العام للجيش بشأن التعبئة والاستنفار دفاعا عن مكتسبات البلاد مؤكدا أولوية الأمن إلى جانب الاهتمام بالمقاومة الشعبية ومعسكرات التدريب والمستنفرين.وفي وقت سابق، قال مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور رئيس حركة "جيش تحرير السودان"، يوم الأحد الماضي، إن قوات الدعم السريع تتمادى في توسيع سيطرتها بغرض فرض ترسيم دولة جديدة في غرب السودان.جاءت تصريحات مناوي في تغريدة على حسابة عبر منصة "إكس" قال فيها: "‏كلما تساهلت القوة المشتركة رغبة لترك أبواب الحوار من أجل التعايش السلمي في السودان عموما وفي دارفور خصوصا على الأقل بعد انتهاء الوضع الحالي، تتمادي قوات الدعم السريع مستغلة هذا التسامح لتوسيع دائرة سيطرتها بغرض فرض ترسيم دولة جديدة في غرب السودان تحظى بالاعتراف الصامت كما خُطط لهم".وحلت يوم الاثنين الماضي 15 أبريل/ نيسان الجاري، الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع الواسع النطاق في السودان، والذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد، وخاصة في العاصمة الخرطوم.

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https://sputnikarabic.ae/20240422/حركة-جيش-تحرير-السودان-تجمد-نشاطها-في-مناطق-سيطرة-قوات-الدعم-السريع-1088173770.html

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العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني