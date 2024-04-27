https://sputnikarabic.ae/20240427/وزارة-الزراعة-المصرية-تنفي-لـسبوتنيك-نجاح-زراعة-البن-في-مصر-1088331397.html

وزارة الزراعة المصرية تنفي لـ"سبوتنيك" نجاح زراعة البن في مصر

وزارة الزراعة المصرية تنفي لـ"سبوتنيك" نجاح زراعة البن في مصر

سبوتنيك عربي

قال المستشار الإعلامي لوزير الزراعة المصري، أحمد إبراهيم، إن التجارب العملية حول زراعة البن في مصر لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن. 27.04.2024, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "التجارب البحثية التي تجريها الوزارة، حول محاولة زراعة البن في مصر، لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن، ولا ترقى لمستوى الإنتاج".وأشار إلى أن التجربة لا تزال تحت الإنشاء ولم تخرج للنور بعد، مستطردًا: "التجارب بدأت منذ 40 عام وقد تطول المدة عن ذلك".وتابع: "ولكن من الممكن أن التغيرات المناخية العالمية وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في مصر يعطي بارقة أمل أو يساعد على تهيئة الظروف".كان رئيس مركز البحوث الزراعية، عادل عبد العظيم، قد أكد في بيان صادر عن وزارة الزراعة، أمس الجمعة، أنه قام في السابق بإجراء عدة تجارب بحثية لزراعة البن في مصر ولكنها لم تحقق نتائج ملموسة.ولفت إلى أن وزير الزراعة المصري، السيد القصير، قدّم الدعم للبحوث التطبيقية إيمانًا بخدمة البحوث التطبيقية لقطاع الزراعة في التعامل مع التغيرات المناخية من خلال استنباط أصناف جديدة، فضلًا عن البحث في مدى إمكانية زراعة محاصيل لم يتم زراعتها من قبل وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لبعض السلع التي تستنزف العملة الصعبة.وتناقلت وسائل إعلام مصرية، في وقت سابق، صورا لحصاد محصول أشجار البن في محافظات القليوبية والإسماعيلية.ونقلت عن خبراء أن زراعة البن في مصر يمكنها الوصول إلى الاكتفاء الذاتي محليا بأنواع جودتها أعلى من تلك المستوردة من الخارج.

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