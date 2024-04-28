https://sputnikarabic.ae/20240428/الإمارات-تعلن-البدء-في-تشييد-أكبر-مطار-بالعالم-1088349827.html
الإمارات تعلن البدء في تشييد أكبر مطار بالعالم
الإمارات تعلن البدء في تشييد أكبر مطار بالعالم
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، اعتماد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وإصداره أوامر بالبدء الفوري بتشييده... 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T07:44+0000
2024-04-28T07:44+0000
2024-04-28T08:00+0000
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وأكد عبر منصة "إكس" أن مطار آل مكتوم الدولي "سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي، وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة". وتابع حاكم دبي أن المطار "سيضم 400 بوابة للطائرات، و5 مدارج متوازية، وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران".وأضاف: "نحن نستعد لمرحلة جديدة من نمو قطاع الطيران العالمي، نستعد لمرحلة تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي للـ40 عاما القادمة".كما لفت حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدته إلى أن الإمارات تبني مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب، سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة، وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي.ويعد مطار دبي الدولي في الوقت الحالي، أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، وهو المطار الرئيسي الدولي لدبي والإمارات العربية المتحدة.ويربط مطار دبي الدولي أكثر من 240 وجهة عبر 6 قارات مع ما يقرب من 100 شركة طيران. ويمكن أن يستوعب مطار دبي الدولي حاليا 92.5 مليون مسافر سنويا.
https://sputnikarabic.ae/20220817/مطار-دبي-أعداد-المسافرين-زادت-160-مقارنة-بـ-2021-1066539189.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منوعات
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منوعات
الإمارات تعلن البدء في تشييد أكبر مطار بالعالم
07:44 GMT 28.04.2024 (تم التحديث: 08:00 GMT 28.04.2024)
أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، اعتماد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وإصداره أوامر بالبدء الفوري بتشييده بتكلفة 128 مليار درهم.
وأكد عبر منصة "إكس" أن مطار آل مكتوم الدولي "سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي، وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة".
وتابع حاكم دبي أن المطار "سيضم 400 بوابة للطائرات، و5 مدارج متوازية، وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران".
وأضاف: "نحن نستعد لمرحلة جديدة من نمو قطاع الطيران العالمي، نستعد لمرحلة تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي للـ40 عاما القادمة".
كما لفت حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدته إلى أن الإمارات تبني مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب، سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة، وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي.
ويعد مطار دبي الدولي في الوقت الحالي، أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، وهو المطار الرئيسي الدولي لدبي والإمارات العربية المتحدة.
ويربط مطار دبي الدولي أكثر من 240 وجهة عبر 6 قارات مع ما يقرب من 100 شركة طيران. ويمكن أن يستوعب مطار دبي الدولي حاليا 92.5 مليون مسافر سنويا.