https://sputnikarabic.ae/20240428/الجيش-الروسي-يسهدف-فندقا-للمرتزقة-ومصنعا-في-نيكولاييف-1088346829.html
الجيش الروسي يسهدف فندقا للمرتزقة ومصنعا في نيكولاييف
الجيش الروسي يسهدف فندقا للمرتزقة ومصنعا في نيكولاييف
سبوتنيك عربي
صرح سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في نيكولاييف، أن القوات المسلحة الروسية هاجمت صنع بناء السفن في نيكولاييف وفندقا يضم مرتزقة يتحدثون الإنجليزية. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T05:01+0000
2024-04-28T05:01+0000
2024-04-28T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "أبلغ سكان نيكولاييف عن رؤية انفجارات في اتجاه مصنع 61، حيث كان يعيش ويتدرب جنود المارينز. كما أنه تم تجميع القوارب المسيرة هناك".وأشار إلى أنه، جرت عمليات التفريغ والتحميل منذ حوالي شهر، فقد اصطف طابور من الشاحنات لأكثر من كيلومترين، وقطارين يضم كل منهما حوالي 20 ناقلة تحمل الوقود ومواد التشحيم.ويستهدف الجيش الروسي منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. وكما أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، فإن الجيش لا يضرب المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أكد في وقت سابق، أن القوات المسلحة الروسية نفذت 192 ضربة صاروخية وبالطائرات المُسيّرة على منشآت الطاقة الأوكرانية، في آذار/مارس الماضي؛ ردًا على الهجمات الإرهابية في كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240427/سو-34-الروسية-تستهدف-التحصينات-الأوكرانية-بصواريخ-من-طراز-فاب-500-شديدة-الانفجار-فيديو-1088341153.html
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روسيا
الجيش الروسي يسهدف فندقا للمرتزقة ومصنعا في نيكولاييف
05:01 GMT 28.04.2024 (تم التحديث: 05:09 GMT 28.04.2024)
صرح سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في نيكولاييف، أن القوات المسلحة الروسية هاجمت صنع بناء السفن في نيكولاييف وفندقا يضم مرتزقة يتحدثون الإنجليزية.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "أبلغ سكان نيكولاييف عن رؤية انفجارات في اتجاه مصنع 61، حيث كان يعيش ويتدرب جنود المارينز. كما أنه تم تجميع القوارب المسيرة هناك".
وأوضح أن الضربات نُفذت في الساعة 4:30 من صباح يوم الأحد، ووقع انفجار ثانٍ في اتجاه ميناء نهر نيكولاييف.
وأشار إلى أنه، جرت عمليات التفريغ والتحميل منذ حوالي شهر، فقد اصطف طابور من الشاحنات لأكثر من كيلومترين، وقطارين يضم كل منهما حوالي 20 ناقلة تحمل الوقود ومواد التشحيم.
وأضاف: "تم تسجيل الضربة الثالثة في نادي اليخوت. استهدفت فندقا كان يقيم فيه أكثر من عشرين من المرتزقة الأجانب الناطقين بالإنجليزية".
ويستهدف الجيش الروسي منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. وكما أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، فإن الجيش لا يضرب المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية، بأنها نزع للسلاح، ولها تأثير مباشر على المجمع الصناعي الدفاعي في أوكرانيا.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أكد في وقت سابق، أن القوات المسلحة الروسية نفذت 192 ضربة صاروخية وبالطائرات المُسيّرة على منشآت الطاقة الأوكرانية، في آذار/مارس الماضي؛ ردًا على الهجمات الإرهابية في كييف.