https://sputnikarabic.ae/20240428/الجيش-الروسي-يسهدف-فندقا-للمرتزقة-ومصنعا-في-نيكولاييف-1088346829.html

الجيش الروسي يسهدف فندقا للمرتزقة ومصنعا في نيكولاييف

الجيش الروسي يسهدف فندقا للمرتزقة ومصنعا في نيكولاييف

سبوتنيك عربي

صرح سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في نيكولاييف، أن القوات المسلحة الروسية هاجمت صنع بناء السفن في نيكولاييف وفندقا يضم مرتزقة يتحدثون الإنجليزية. 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T05:01+0000

2024-04-28T05:01+0000

2024-04-28T05:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "أبلغ سكان نيكولاييف عن رؤية انفجارات في اتجاه مصنع 61، حيث كان يعيش ويتدرب جنود المارينز. كما أنه تم تجميع القوارب المسيرة هناك".وأشار إلى أنه، جرت عمليات التفريغ والتحميل منذ حوالي شهر، فقد اصطف طابور من الشاحنات لأكثر من كيلومترين، وقطارين يضم كل منهما حوالي 20 ناقلة تحمل الوقود ومواد التشحيم.ويستهدف الجيش الروسي منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. وكما أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، فإن الجيش لا يضرب المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أكد في وقت سابق، أن القوات المسلحة الروسية نفذت 192 ضربة صاروخية وبالطائرات المُسيّرة على منشآت الطاقة الأوكرانية، في آذار/مارس الماضي؛ ردًا على الهجمات الإرهابية في كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240427/سو-34-الروسية-تستهدف-التحصينات-الأوكرانية-بصواريخ-من-طراز-فاب-500-شديدة-الانفجار-فيديو-1088341153.html

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