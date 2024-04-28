الجيش الروسي يسيطر على بلدة نوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:57 GMT 28.04.2024 (تم التحديث: 11:17 GMT 28.04.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية سيطرت على بلدة نوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة القوات "المركز"، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير بلدة نوفوباخموتوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق لينينسكوي وكيراميك وسيمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الدفاع: "تم صد 10 هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي وأوتشيرتينو ونوفوباخموتوفكا ونتيلوفو وبرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقا للدفاع فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 380 عسكريًا ودبابة ومركبة قتالية مدرعة وخمس مركبات".
وأشارت الدفاع إلى أن "القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بافلوفكا ولوغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه".
وأوضح البيان أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 85 فردًا عسكريًا وأربع شاحنات صغيرة ومدفعية 122 ملم "PzH-2000" مصنوعة في ألمانيا ومنصة مدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم "غفوذديكا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.