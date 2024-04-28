https://sputnikarabic.ae/20240428/الجيش-السوري-يستهدف-آليات-ومسيرات-للإرهابيين-في-أرياف-حلب-وإدلب-واللاذقية-1088363539.html

الجيش السوري يستهدف آليات ومسيرات للإرهابيين في أرياف حلب وإدلب واللاذقية... فيديو

الجيش السوري يستهدف آليات ومسيرات للإرهابيين في أرياف حلب وإدلب واللاذقية... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، استهداف آليات وإسقاط مسيرات للإرهابيين في أرياف حلب وإدلب واللاذقية. 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T14:50+0000

2024-04-28T14:50+0000

2024-04-28T15:21+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية على موقعها الإلكتروني: "في إطار متابعة المهام المنوطة بها في مواجهة الاعتداءات الإرهابية المتواصلة، استهدفت وحدات من الجيش السورية العاملة على اتجاه ريفي حلب وإدلب بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة وباستخدام الطيران المسيّر عدة آليات وعربات مصفحة للتنظيمات الإرهابية ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة من فيها من إرهابيين".وأضاف البيان أن "وحدة من الجيش العاملة على اتجاه ريف اللاذقية تمكنت من إسقاط وتدمير عدة طائرات مسيرة حاول من خلالها الإرهابيون الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في تلك المنطقة".يذكر أن سوريا، وبرغم استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية، تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.ووفقا للاستخبارات الروسية، فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".

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