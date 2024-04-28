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27 د
قوانين الاقتصاد
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شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
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16 د
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أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
17:00 GMT
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هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
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10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
10:30 GMT
30 د
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https://sputnikarabic.ae/20240428/الجيش-السوري-يستهدف-آليات-ومسيرات-للإرهابيين-في-أرياف-حلب-وإدلب-واللاذقية-1088363539.html
الجيش السوري يستهدف آليات ومسيرات للإرهابيين في أرياف حلب وإدلب واللاذقية... فيديو
الجيش السوري يستهدف آليات ومسيرات للإرهابيين في أرياف حلب وإدلب واللاذقية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، استهداف آليات وإسقاط مسيرات للإرهابيين في أرياف حلب وإدلب واللاذقية. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T14:50+0000
2024-04-28T15:21+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية على موقعها الإلكتروني: "في إطار متابعة المهام المنوطة بها في مواجهة الاعتداءات الإرهابية المتواصلة، استهدفت وحدات من الجيش السورية العاملة على اتجاه ريفي حلب وإدلب بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة وباستخدام الطيران المسيّر عدة آليات وعربات مصفحة للتنظيمات الإرهابية ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة من فيها من إرهابيين".وأضاف البيان أن "وحدة من الجيش العاملة على اتجاه ريف اللاذقية تمكنت من إسقاط وتدمير عدة طائرات مسيرة حاول من خلالها الإرهابيون الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في تلك المنطقة".يذكر أن سوريا، وبرغم استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية، تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.ووفقا للاستخبارات الروسية، فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".
https://sputnikarabic.ae/20240422/باتروشيف-يجري-محادثات-في-موسكو-مع-مستشار-الرئيس-السوري-علي-مملوك-1088193306.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا

الجيش السوري يستهدف آليات ومسيرات للإرهابيين في أرياف حلب وإدلب واللاذقية... فيديو

14:50 GMT 28.04.2024 (تم التحديث: 15:21 GMT 28.04.2024)
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، استهداف آليات وإسقاط مسيرات للإرهابيين في أرياف حلب وإدلب واللاذقية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية على موقعها الإلكتروني: "في إطار متابعة المهام المنوطة بها في مواجهة الاعتداءات الإرهابية المتواصلة، استهدفت وحدات من الجيش السورية العاملة على اتجاه ريفي حلب وإدلب بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة وباستخدام الطيران المسيّر عدة آليات وعربات مصفحة للتنظيمات الإرهابية ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة من فيها من إرهابيين".
وأضاف البيان أن "وحدة من الجيش العاملة على اتجاه ريف اللاذقية تمكنت من إسقاط وتدمير عدة طائرات مسيرة حاول من خلالها الإرهابيون الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في تلك المنطقة".
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
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يذكر أن سوريا، وبرغم استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية، تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.
وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.
ووفقا للاستخبارات الروسية، فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".
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