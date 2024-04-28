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https://sputnikarabic.ae/20240428/الرئيس-الأذربيجاني-ترسيم-الحدود-مع-أرمينيا-بعد-الانتهاء-من-الاتفاق-حولها-يعد-خطوة-إيجابية-1088371121.html
الرئيس الأذربيجاني: ترسيم الحدود مع أرمينيا بعد الانتهاء من الاتفاق حولها يعد خطوة إيجابية
الرئيس الأذربيجاني: ترسيم الحدود مع أرمينيا بعد الانتهاء من الاتفاق حولها يعد خطوة إيجابية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بأن عملية ترسيم الحدود قد بدأت بين أذربيجان وأرمينيا، مشيدا بتلك الخطوة. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T20:40+0000
2024-04-28T20:40+0000
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باكو- سبوتنيك. وقال علييف، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، وفقا لبيان الرئاسة، إن "بدء عملية ترسيم الحدود بين البلدين بعد الانتهاء من الاتفاق عليها يعد خطوة إيجابية".تأتي تلك الخطوة بعدما أعلنت حكومة أذربيجان، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الموافقة على لوائح لجنة ترسيم الحدود وأمنها مع أرمينيا.وجاء في بيان الحكومة الأذربيجانية: "تمت الموافقة على اللوائح المتعلقة بتنظيم وعقد اجتماعات العمل المشتركة بين اللجنة الحكومية المعنية لترسيم حدود الدولة بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا، ولجنة ترسيم حدود الدولة وقضايا أمن الحدود بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا".وأضاف البيان: "وقّع على القرار رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف، ويجب على اللجنة الحكومية لترسيم حدود الدولة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، حل القضايا الناشئة عن هذا القرار".وشنت أذربيجان، في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، عملية عسكرية في قره باغ، وصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، بهدف استعادة النظام الدستوري.وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية. وكان من بين شروط الهدنة، نزع سلاح التشكيلات الأرمينية.
https://sputnikarabic.ae/20240302/الممثل-التركي-الخاص-لتسوية-العلاقات-مع-أرمينيا-لـسبوتنيك-قررنا-عقد-اجتماع-لتطبيع-العلاقات-1086590000.html
https://sputnikarabic.ae/20240223/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-أرمينيا-حول-تعليق-مشاركتها-في-معاهدة-الأمن-الجماعي-1086334052.html
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الرئيس الأذربيجاني: ترسيم الحدود مع أرمينيا بعد الانتهاء من الاتفاق حولها يعد خطوة إيجابية

20:40 GMT 28.04.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق أباد. 29 يونيو 2022.
الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق أباد. 29 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
صرح الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بأن عملية ترسيم الحدود قد بدأت بين أذربيجان وأرمينيا، مشيدا بتلك الخطوة.
باكو- سبوتنيك. وقال علييف، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، وفقا لبيان الرئاسة، إن "بدء عملية ترسيم الحدود بين البلدين بعد الانتهاء من الاتفاق عليها يعد خطوة إيجابية".
تأتي تلك الخطوة بعدما أعلنت حكومة أذربيجان، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الموافقة على لوائح لجنة ترسيم الحدود وأمنها مع أرمينيا.
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وجاء في بيان الحكومة الأذربيجانية: "تمت الموافقة على اللوائح المتعلقة بتنظيم وعقد اجتماعات العمل المشتركة بين اللجنة الحكومية المعنية لترسيم حدود الدولة بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا، ولجنة ترسيم حدود الدولة وقضايا أمن الحدود بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا".
وأضاف البيان: "وقّع على القرار رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف، ويجب على اللجنة الحكومية لترسيم حدود الدولة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، حل القضايا الناشئة عن هذا القرار".
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وشنت أذربيجان، في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، عملية عسكرية في قره باغ، وصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، بهدف استعادة النظام الدستوري.
وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية. وكان من بين شروط الهدنة، نزع سلاح التشكيلات الأرمينية.
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