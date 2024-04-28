https://sputnikarabic.ae/20240428/الرئيس-الأذربيجاني-ترسيم-الحدود-مع-أرمينيا-بعد-الانتهاء-من-الاتفاق-حولها-يعد-خطوة-إيجابية-1088371121.html
الرئيس الأذربيجاني: ترسيم الحدود مع أرمينيا بعد الانتهاء من الاتفاق حولها يعد خطوة إيجابية
الرئيس الأذربيجاني: ترسيم الحدود مع أرمينيا بعد الانتهاء من الاتفاق حولها يعد خطوة إيجابية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بأن عملية ترسيم الحدود قد بدأت بين أذربيجان وأرمينيا، مشيدا بتلك الخطوة. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
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باكو- سبوتنيك. وقال علييف، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، وفقا لبيان الرئاسة، إن "بدء عملية ترسيم الحدود بين البلدين بعد الانتهاء من الاتفاق عليها يعد خطوة إيجابية".تأتي تلك الخطوة بعدما أعلنت حكومة أذربيجان، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الموافقة على لوائح لجنة ترسيم الحدود وأمنها مع أرمينيا.وجاء في بيان الحكومة الأذربيجانية: "تمت الموافقة على اللوائح المتعلقة بتنظيم وعقد اجتماعات العمل المشتركة بين اللجنة الحكومية المعنية لترسيم حدود الدولة بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا، ولجنة ترسيم حدود الدولة وقضايا أمن الحدود بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا".وأضاف البيان: "وقّع على القرار رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف، ويجب على اللجنة الحكومية لترسيم حدود الدولة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، حل القضايا الناشئة عن هذا القرار".وشنت أذربيجان، في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، عملية عسكرية في قره باغ، وصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، بهدف استعادة النظام الدستوري.وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية. وكان من بين شروط الهدنة، نزع سلاح التشكيلات الأرمينية.
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العالم, أخبار العالم الآن, أرمينيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أرمينيا, الأخبار
الرئيس الأذربيجاني: ترسيم الحدود مع أرمينيا بعد الانتهاء من الاتفاق حولها يعد خطوة إيجابية
صرح الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بأن عملية ترسيم الحدود قد بدأت بين أذربيجان وأرمينيا، مشيدا بتلك الخطوة.
باكو- سبوتنيك. وقال علييف، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، وفقا لبيان الرئاسة، إن "بدء عملية ترسيم الحدود بين البلدين بعد الانتهاء من الاتفاق عليها يعد خطوة إيجابية".
تأتي تلك الخطوة بعدما أعلنت حكومة أذربيجان، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الموافقة على لوائح لجنة ترسيم الحدود
وأمنها مع أرمينيا.
وجاء في بيان الحكومة الأذربيجانية: "تمت الموافقة على اللوائح المتعلقة بتنظيم وعقد اجتماعات العمل المشتركة بين اللجنة الحكومية المعنية لترسيم حدود الدولة بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا، ولجنة ترسيم حدود الدولة وقضايا أمن الحدود بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا".
وأضاف البيان: "وقّع على القرار رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف، ويجب على اللجنة الحكومية لترسيم حدود الدولة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، حل القضايا الناشئة عن هذا القرار".
وشنت أذربيجان، في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، عملية عسكرية في قره باغ، وصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، بهدف استعادة النظام الدستوري.
وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية. وكان من بين شروط الهدنة، نزع سلاح التشكيلات الأرمينية.