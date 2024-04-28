https://sputnikarabic.ae/20240428/الرئيس-المصري-يؤكد-أن-شبكة-البيانات-في-بلاده-مؤمنة-بشكل-كامل-فيديو-1088350823.html

الرئيس المصري يؤكد أن شبكة البيانات في بلاده مؤمنة بشكل كامل... فيديو

الرئيس المصري يؤكد أن شبكة البيانات في بلاده مؤمنة بشكل كامل... فيديو

سبوتنيك عربي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن حكومته حرصت من خلال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على تحقيق الريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات. 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T08:21+0000

2024-04-28T08:21+0000

2024-04-28T08:21+0000

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جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مراكز البيانات و الحوسبة السحابية الحكومية، اليوم السبت.وأضاف السيسي أنه تم العمل على تحقيق رقمنة في مصر تحقق التقدم المطلوب ولا تكون الدولة متأخرة عن الآخرين، مؤكداً أن شبكة البيانات تم تأمينها بشكل كامل.وأوضح أنه من خلال هذا المسار، أصبح بإمكان كل وزارة أن تتبادل المعلومات والقرارات مع بقية الوزارات، ومن ثم أصبح شكل العمل وسرعته ودقته وجودته أكثر من ذي قبل. وأشار إلى أنه من الضروري تجهيز بنية أساسية متكاملة للحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم.يشار إلى أن مركز البيانات والحوسبة السحابية، يعتبر أول مركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية. ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات.وذلك بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية، واستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية.كما يعمل كمركز وطنى موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، وتوفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.

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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار