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https://sputnikarabic.ae/20240424/من-يملك-مفاتيح-الحل-في-السودان-الداخل-أم-الخارج؟-1088265015.html
من يملك مفاتيح الحل في السودان "الداخل أم الخارج"؟
من يملك مفاتيح الحل في السودان "الداخل أم الخارج"؟
سبوتنيك عربي
كشفت تطورات الأوضاع في الحرب السودانية، بعد عام من الصراع، اللثام عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء رفض السلام والإصرار على الاستمرار في طريق يهدد بالقضاء على... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T20:53+0000
2024-04-24T20:53+0000
العالم العربي
حصري
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
تقارير سبوتنيك
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يرى مراقبون أن الحل في السودان لا يحتاج إلى تدخلات خارجية، لأن كل الأطراف لها مصالح وأطماع تختلف من دولة إلى أخرى، وصراعات المصالح تلك لن تمنح الاستقرار للسودان إلا بشكل صوري ومؤقت (إن حدث)، لذا فإن مفتاح الحل والرهان بعد دخول الحرب عامها الثاني هو التوافقات بين القوى المدنية السودانية أولا، لأن التوافقات بين المدنيين هي التي سوف تجبر العسكريين وحاملي السلاح على القبول بالجلوس إلى طاولة التفاوض، إذ أن الظهير الشعبي الذي كان يستند إليه كل طرف لا يرغب في استمرار الحرب، في هذه الحالة ستتوقف الحرب وتحقن الدماء وتستعيد البلاد عافيتها وتبني نظامها الديمقراطي الذي يجنبها تكرار مثل تلك الأحداث.والتساؤل الذي يطرح كل لحظة.. متى تضع الحرب أوزارها ومن يملك مفتاح الحل؟بداية، يقول ربيع عبد العاطي، المستشار السابق للحكومة السودانية، إن "مفتاح الحل بعد أن دخلت الحرب عامها الثاني بيد من يمولون التمرد ضد الجيش والدولة السودانية".أهداف التمردوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أساس الأزمة منذ البداية كانت في الأيادي التي تدفع نحو إشعال الأوضاع وقامت بتمويل التمرد واتخذته أداة لتنفيذ أجنداتهم وأطماعهم، حيث لم يعد الآن للتمرد أهدافا لاستلام السلطة، وأصبحت الغاية هي تدمير البلاد وإحراق الأرض وتجريفها وتشريد سكانها ليسلم القيادة للطامعين في الثروات لاستغلالها".وتابع عبد العاطي: "ما تقوم به المليشيات المتمردة اليوم بعد عام من المعارك، من عمليات نهب وسلب واجتياح للقرى والسيطرة على مقدرات البلاد، وتجنب الالتحام والمواجهة مع القوة العسكرية النظامية للدولة، وتوسيع جبهات القتال، الغرض منه تشتيت جهود الجيش السوداني لتوسيع رقعة الانفلات الأمني وتسهيل إجراءات إحالة البلاد برمتها إلى أرض محروقة".مفتاح الحلولفت المستشار السابق للحكومة إلى أن "الخطة التي تسير بها قوات التمرد (الدعم السريع) ومن يقف وراءهم بعد زوال أملها في السيطرة على السلطة تمثلت في إحداث الانفلات الأمني في عموم البلاد، ثم الانقضاض على كنوز البلاد و خيراتها، وهذا لا يتم إلا بإحداث الفوضى الخلاقة وصناعة الدولة الفاشلة، وهي أهم وسائل النظام الدولي الجديد لتحقيق أهدافه، وهذا ما نشاهده على مرأى ومسمع من العالم ويجري على قدم و ساق في السودان".وأكد عبد العاطي أن "الحرب لن تنتهي بالسودان إلا إذا اقتنع ممولها ومن يصر على تشجيع التمرد فيها، بأنه مهما بُذل من أموال وسلاح وإغراءات وكانت التضحيات عظيمة، فإنه سيخسر وسيعود بخيبة الأمل ومرارة الفشل وإهدار الأموال وقد تنعكس الدائرة عليه هزيمة نكراء ودمارا، لأن العبرة بخواتيم الأمور وليس بمقدماتها كما يحدثنا التاريخ".القوى الخارجيةفي المقابل، يقول وليد علي، المحلل السياسي السوداني: "السودانيون يملكون مفاتيح الحل ولكنهم يصرون على إعطائه للقوى الإقليمية والدولية في سابقة لا أعتقد أنها حدثت في تاريخ الدول الحديثة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الأزمة السودانية هي أزمة الشخصية السياسية السودانية، التي هي من تسلم إرادتها للخارج الإقليمي والدولي، ما يؤكد هذا الحديث هو تزايد المطالبة بتدخل قوة عسكرية أكبر من طرفي الصراع بالسودان، لإجبارها على وقف القتال، حيث بدأ غير واحد من الفاعلين سياسيا بترديد ضرورة البدء بحظر الطيران العسكري بعد ازدياد العمليات الحربية عبر المسيرات المقاتلة المستخدمة من الطرفين".الصراع المدنيوأشار علي إلى أن "التجارب التاريخية بالسودان علمتنا أنه حين يكثر النفي من جميع الأطراف لقضية مثل احتمال الانفصال، فهذا يعني أنه مطروح بقوة على أجندة الحوار بعيدا عن دوائر الإعلام، لذلك لابد أن تستيقظ الإرادة السياسية السودانية و تكف عن إلقاء أسباب الفشل على بعضها، والكف عن الصراع السياسي المدني- المدني والارتهان للخارج والذهاب نحو حوار جريء يناقش مستقبل السودانيين".وأكد علي أن "الذين يحملون البندقية قادرون على وضعها فورا إذا اتفق المدنيون، ولكن الصراع بين المدنيين هو البعيد تماما عن التوقف".وفي وقت سابق، أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية "تقدم"، الجمعة الماضية، التزام طرفي الحرب في البلاد، الجيش وقوات الدعم السريع، بالعودة لمسار المفاوضات في مدينة جدة السعودية.ونقلت وكالة "أنباء العالم العربي"، بيانا مقتضبا للتنسيقية، أكدت فيه التزام طرفي الحرب السودانية، بالعودة لمفاوضات جدة، خلال الأسبوعين المقبلين دون شروط مسبقة.وأوضحت التنسيقية، في بيانها، عودة الطرفين للمفاوضات التي جاءت "بإرادة أقوى وعزم صادق وأكيد لإيقاف الحرب"، فيما لم يصدر أي تعليق من الجيش أو "الدعم السريع" على بيان "تقدم".وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد صرح بأنه "غير مستعد للتفاوض مع قوات الدعم السريع، طالما الحرب مستمرة"، مشددًا على التزامه بـ"منبر جدة" وعلى ضرورة تنفيذ "الدعم السريع" للالتزامات التي تعهدت بها.وحلت يوم الاثنين 15 أبريل/ نيسان الجاري، الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع الواسع النطاق في السودان، والذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد، وخاصة في العاصمة الخرطوم.
https://sputnikarabic.ae/20240422/سياسي-لـسبوتنيك-المجتمع-الدولي-يمتلك-أدوات-وقف-الحرب-في-السودان-لكن-المصالح-تمنعه-1088198947.html
https://sputnikarabic.ae/20240422/حركة-جيش-تحرير-السودان-تجمد-نشاطها-في-مناطق-سيطرة-قوات-الدعم-السريع-1088173770.html
https://sputnikarabic.ae/20240421/جيش-تحرير-السودان-تتهم-الدعم-السريع-بالسعي-لترسيم-دولة-جديدة--1088163177.html
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العالم العربي, حصري, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, تقارير سبوتنيك

من يملك مفاتيح الحل في السودان "الداخل أم الخارج"؟

20:53 GMT 24.04.2024
© AFP 2023 / PETER MARTELLأفراد من بعثة الأمم المتحدة في السودان، ضمن دورية في مدينة أبيي السودانية - يوم 22 يوليو 2009
أفراد من بعثة الأمم المتحدة في السودان، ضمن دورية في مدينة أبيي السودانية - يوم 22 يوليو 2009 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© AFP 2023 / PETER MARTELL
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كشفت تطورات الأوضاع في الحرب السودانية، بعد عام من الصراع، اللثام عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء رفض السلام والإصرار على الاستمرار في طريق يهدد بالقضاء على أركان الدولة، في مقدمتها التمويل الخارجي والصراع المدني في الداخل.
يرى مراقبون أن الحل في السودان لا يحتاج إلى تدخلات خارجية، لأن كل الأطراف لها مصالح وأطماع تختلف من دولة إلى أخرى، وصراعات المصالح تلك لن تمنح الاستقرار للسودان إلا بشكل صوري ومؤقت (إن حدث)، لذا فإن مفتاح الحل والرهان بعد دخول الحرب عامها الثاني هو التوافقات بين القوى المدنية السودانية أولا، لأن التوافقات بين المدنيين هي التي سوف تجبر العسكريين وحاملي السلاح على القبول بالجلوس إلى طاولة التفاوض، إذ أن الظهير الشعبي الذي كان يستند إليه كل طرف لا يرغب في استمرار الحرب، في هذه الحالة ستتوقف الحرب وتحقن الدماء وتستعيد البلاد عافيتها وتبني نظامها الديمقراطي الذي يجنبها تكرار مثل تلك الأحداث.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
سياسي لـ"سبوتنيك": المجتمع الدولي يمتلك أدوات وقف الحرب في السودان لكن المصالح تمنعه
22 أبريل, 18:29 GMT
والتساؤل الذي يطرح كل لحظة.. متى تضع الحرب أوزارها ومن يملك مفتاح الحل؟
بداية، يقول ربيع عبد العاطي، المستشار السابق للحكومة السودانية، إن "مفتاح الحل بعد أن دخلت الحرب عامها الثاني بيد من يمولون التمرد ضد الجيش والدولة السودانية".

أهداف التمرد

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أساس الأزمة منذ البداية كانت في الأيادي التي تدفع نحو إشعال الأوضاع وقامت بتمويل التمرد واتخذته أداة لتنفيذ أجنداتهم وأطماعهم، حيث لم يعد الآن للتمرد أهدافا لاستلام السلطة، وأصبحت الغاية هي تدمير البلاد وإحراق الأرض وتجريفها وتشريد سكانها ليسلم القيادة للطامعين في الثروات لاستغلالها".
وتابع عبد العاطي: "ما تقوم به المليشيات المتمردة اليوم بعد عام من المعارك، من عمليات نهب وسلب واجتياح للقرى والسيطرة على مقدرات البلاد، وتجنب الالتحام والمواجهة مع القوة العسكرية النظامية للدولة، وتوسيع جبهات القتال، الغرض منه تشتيت جهود الجيش السوداني لتوسيع رقعة الانفلات الأمني وتسهيل إجراءات إحالة البلاد برمتها إلى أرض محروقة".

مفتاح الحل

ولفت المستشار السابق للحكومة إلى أن "الخطة التي تسير بها قوات التمرد (الدعم السريع) ومن يقف وراءهم بعد زوال أملها في السيطرة على السلطة تمثلت في إحداث الانفلات الأمني في عموم البلاد، ثم الانقضاض على كنوز البلاد و خيراتها، وهذا لا يتم إلا بإحداث الفوضى الخلاقة وصناعة الدولة الفاشلة، وهي أهم وسائل النظام الدولي الجديد لتحقيق أهدافه، وهذا ما نشاهده على مرأى ومسمع من العالم ويجري على قدم و ساق في السودان".
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
حركة "جيش تحرير السودان" تجمد نشاطها في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع
22 أبريل, 07:53 GMT
وأكد عبد العاطي أن "الحرب لن تنتهي بالسودان إلا إذا اقتنع ممولها ومن يصر على تشجيع التمرد فيها، بأنه مهما بُذل من أموال وسلاح وإغراءات وكانت التضحيات عظيمة، فإنه سيخسر وسيعود بخيبة الأمل ومرارة الفشل وإهدار الأموال وقد تنعكس الدائرة عليه هزيمة نكراء ودمارا، لأن العبرة بخواتيم الأمور وليس بمقدماتها كما يحدثنا التاريخ".

القوى الخارجية

في المقابل، يقول وليد علي، المحلل السياسي السوداني: "السودانيون يملكون مفاتيح الحل ولكنهم يصرون على إعطائه للقوى الإقليمية والدولية في سابقة لا أعتقد أنها حدثت في تاريخ الدول الحديثة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الأزمة السودانية هي أزمة الشخصية السياسية السودانية، التي هي من تسلم إرادتها للخارج الإقليمي والدولي، ما يؤكد هذا الحديث هو تزايد المطالبة بتدخل قوة عسكرية أكبر من طرفي الصراع بالسودان، لإجبارها على وقف القتال، حيث بدأ غير واحد من الفاعلين سياسيا بترديد ضرورة البدء بحظر الطيران العسكري بعد ازدياد العمليات الحربية عبر المسيرات المقاتلة المستخدمة من الطرفين".

الصراع المدني

وأشار علي إلى أن "التجارب التاريخية بالسودان علمتنا أنه حين يكثر النفي من جميع الأطراف لقضية مثل احتمال الانفصال، فهذا يعني أنه مطروح بقوة على أجندة الحوار بعيدا عن دوائر الإعلام، لذلك لابد أن تستيقظ الإرادة السياسية السودانية و تكف عن إلقاء أسباب الفشل على بعضها، والكف عن الصراع السياسي المدني- المدني والارتهان للخارج والذهاب نحو حوار جريء يناقش مستقبل السودانيين".
عناصر من قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
"جيش تحرير السودان" تتهم "الدعم السريع" بالسعي لترسيم دولة جديدة
21 أبريل, 14:52 GMT
وأكد علي أن "الذين يحملون البندقية قادرون على وضعها فورا إذا اتفق المدنيون، ولكن الصراع بين المدنيين هو البعيد تماما عن التوقف".
وفي وقت سابق، أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية "تقدم"، الجمعة الماضية، التزام طرفي الحرب في البلاد، الجيش وقوات الدعم السريع، بالعودة لمسار المفاوضات في مدينة جدة السعودية.
ونقلت وكالة "أنباء العالم العربي"، بيانا مقتضبا للتنسيقية، أكدت فيه التزام طرفي الحرب السودانية، بالعودة لمفاوضات جدة، خلال الأسبوعين المقبلين دون شروط مسبقة.
وأوضحت التنسيقية، في بيانها، عودة الطرفين للمفاوضات التي جاءت "بإرادة أقوى وعزم صادق وأكيد لإيقاف الحرب"، فيما لم يصدر أي تعليق من الجيش أو "الدعم السريع" على بيان "تقدم".
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد صرح بأنه "غير مستعد للتفاوض مع قوات الدعم السريع، طالما الحرب مستمرة"، مشددًا على التزامه بـ"منبر جدة" وعلى ضرورة تنفيذ "الدعم السريع" للالتزامات التي تعهدت بها.
وحلت يوم الاثنين 15 أبريل/ نيسان الجاري، الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع الواسع النطاق في السودان، والذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد، وخاصة في العاصمة الخرطوم.
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