https://sputnikarabic.ae/20240428/العراق-يدخل-موسوعة-غينيس-بخياطة-أكبر-دشداشة-بالعالم-فيديو-1088364872.html
العراق يدخل موسوعة "غينيس" بخياطة أكبر "دشداشة" بالعالم... فيديو
العراق يدخل موسوعة "غينيس" بخياطة أكبر "دشداشة" بالعالم... فيديو
سبوتنيك عربي
دخلت مدينة الرمادي في محافظة الأنبار العراقية موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية بعد تصميم وتنصيب أكبر "دشداشة" في العالم أمام أحد المجمعات السكنية. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T16:41+0000
2024-04-28T16:41+0000
2024-04-28T16:41+0000
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وذكر أصحاب الفكرة في بيان لهم أنهم اشتروا لهذا الغرض أكبر ماكينة خياطة في العراق، واستخدموا 700 متر من القماش.مشاهد توثق لحظة مقتل إحدى أشهر الـ"فاشينيستا" في العراق... فيديووأشار أحد المساهمين في هذا العمل إلى أن طول الدشداشة بلغ 22.3 متر، وعرضها 8.4 متر، ووزنها 160 كيلوغراما، بينما بلغ وزن الصبة الخرسانية للبرج الحامل للثوب 65 طنا.وقال: "تواصلنا مع موسوعة غينيس وحصلنا على اعتماد عالمي، علما أن الرقم السابق المسجل في الموسوعة هو لدشداشة طولها 13.7 أمتار وعرضها 5.5 أمتار".
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نادي الفيديو, منوعات
العراق يدخل موسوعة "غينيس" بخياطة أكبر "دشداشة" بالعالم... فيديو
دخلت مدينة الرمادي في محافظة الأنبار العراقية موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية بعد تصميم وتنصيب أكبر "دشداشة" في العالم أمام أحد المجمعات السكنية.
وذكر أصحاب الفكرة في بيان لهم أنهم اشتروا لهذا الغرض أكبر ماكينة خياطة في العراق، واستخدموا 700 متر من القماش.
وأشار أحد المساهمين في هذا العمل إلى أن طول الدشداشة بلغ 22.3 متر، وعرضها 8.4 متر، ووزنها 160 كيلوغراما، بينما بلغ وزن الصبة الخرسانية للبرج الحامل للثوب 65 طنا.
وقال: "تواصلنا مع موسوعة غينيس وحصلنا على اعتماد عالمي، علما أن الرقم السابق المسجل في الموسوعة هو لدشداشة طولها 13.7 أمتار وعرضها 5.5 أمتار".