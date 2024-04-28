العراق يدخل موسوعة "غينيس" بخياطة أكبر "دشداشة" بالعالم... فيديو

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08:17 GMT
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الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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17 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تؤثر الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية والغربية على الدعم الغربي لإسرائيل؟
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن زخم جديد في محادثات الأسرى، وإسرائيل تلوح بـ"آخر فرصة" قبل اجتياح رفح
15:03 GMT
59 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:21 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:30 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
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30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
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06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:28 GMT
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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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25 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
10:30 GMT
30 د
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14:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
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عالم سبوتنيك
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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قوانين الاقتصاد
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https://sputnikarabic.ae/20240428/العراق-يدخل-موسوعة-غينيس-بخياطة-أكبر-دشداشة-بالعالم-فيديو-1088364872.html
العراق يدخل موسوعة "غينيس" بخياطة أكبر "دشداشة" بالعالم... فيديو
العراق يدخل موسوعة "غينيس" بخياطة أكبر "دشداشة" بالعالم... فيديو
سبوتنيك عربي
دخلت مدينة الرمادي في محافظة الأنبار العراقية موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية بعد تصميم وتنصيب أكبر "دشداشة" في العالم أمام أحد المجمعات السكنية. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T16:41+0000
2024-04-28T16:41+0000
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وذكر أصحاب الفكرة في بيان لهم أنهم اشتروا لهذا الغرض أكبر ماكينة خياطة في العراق، واستخدموا 700 متر من القماش.مشاهد توثق لحظة مقتل إحدى أشهر الـ"فاشينيستا" في العراق... فيديووأشار أحد المساهمين في هذا العمل إلى أن طول الدشداشة بلغ 22.3 متر، وعرضها 8.4 متر، ووزنها 160 كيلوغراما، بينما بلغ وزن الصبة الخرسانية للبرج الحامل للثوب 65 طنا.وقال: "تواصلنا مع موسوعة غينيس وحصلنا على اعتماد عالمي، علما أن الرقم السابق المسجل في الموسوعة هو لدشداشة طولها 13.7 أمتار وعرضها 5.5 أمتار".
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نادي الفيديو, منوعات

العراق يدخل موسوعة "غينيس" بخياطة أكبر "دشداشة" بالعالم... فيديو

16:41 GMT 28.04.2024
© AP Photo / Karim Kadimعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Karim Kadim
تابعنا عبر
دخلت مدينة الرمادي في محافظة الأنبار العراقية موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية بعد تصميم وتنصيب أكبر "دشداشة" في العالم أمام أحد المجمعات السكنية.
وذكر أصحاب الفكرة في بيان لهم أنهم اشتروا لهذا الغرض أكبر ماكينة خياطة في العراق، واستخدموا 700 متر من القماش.
مشاهد توثق لحظة مقتل إحدى أشهر الـ"فاشينيستا" في العراق... فيديو
وأشار أحد المساهمين في هذا العمل إلى أن طول الدشداشة بلغ 22.3 متر، وعرضها 8.4 متر، ووزنها 160 كيلوغراما، بينما بلغ وزن الصبة الخرسانية للبرج الحامل للثوب 65 طنا.
وقال: "تواصلنا مع موسوعة غينيس وحصلنا على اعتماد عالمي، علما أن الرقم السابق المسجل في الموسوعة هو لدشداشة طولها 13.7 أمتار وعرضها 5.5 أمتار".
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