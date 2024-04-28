https://sputnikarabic.ae/20240428/الفيضانات-في-كينيا-تودي-بحياة-76-شخصًا-وتشرد-17-ألف-شخص-في-جميع-أنحاء-البلاد-1088345810.html
كينيا.. الفيضانات تودي بحياة 76 شخصا وتشرد 17 ألفا آخرين في جميع أنحاء البلاد
كينيا.. الفيضانات تودي بحياة 76 شخصا وتشرد 17 ألفا آخرين في جميع أنحاء البلاد
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام كينية، اليوم الأحد، نقلا عن بيانات حكومية أن عدد قتلى الفيضانات في كينيا وصل إلى 76 شخصا خلال اليوم الماضي. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T01:33+0000
2024-04-28T01:33+0000
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وبالإضافة إلى ذلك، أصيب 29 شخصًا، بينما اعتبر 19 آخرون في عداد المفقودين، حسبما ذكرت بوابة صنداي ستاندرد الإخبارية.وأضاف التقرير أن مقاطعة نيروبي تأثرت بشدة بالكارثة الطبيعية، حيث شردت ما يقرب من 17 ألف أسرة.
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كينيا, أخبار كينيا, العالم
كينيا.. الفيضانات تودي بحياة 76 شخصا وتشرد 17 ألفا آخرين في جميع أنحاء البلاد
01:33 GMT 28.04.2024 (تم التحديث: 03:22 GMT 28.04.2024)
ذكرت وسائل إعلام كينية، اليوم الأحد، نقلا عن بيانات حكومية أن عدد قتلى الفيضانات في كينيا وصل إلى 76 شخصا خلال اليوم الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، أصيب 29 شخصًا، بينما اعتبر 19 آخرون في عداد المفقودين
، حسبما ذكرت بوابة صنداي ستاندرد الإخبارية.
وأضاف التقرير أن مقاطعة نيروبي تأثرت بشدة بالكارثة الطبيعية، حيث شردت ما يقرب من 17 ألف أسرة.