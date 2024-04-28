كينيا.. الفيضانات تودي بحياة 76 شخصا وتشرد 17 ألفا آخرين في جميع أنحاء البلاد

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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
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من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
09:15 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:39 GMT
14 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
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البرنامج المسائي
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شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري يصل إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
16:24 GMT
29 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
16:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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ملفات ساخنة
هل تؤثر الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية والغربية على الدعم الغربي لإسرائيل؟
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
14:34 GMT
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عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن زخم جديد في محادثات الأسرى، وإسرائيل تلوح بـ"آخر فرصة" قبل اجتياح رفح
15:03 GMT
59 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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الإنسان والثقافة
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16:30 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
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https://sputnikarabic.ae/20240428/الفيضانات-في-كينيا-تودي-بحياة-76-شخصًا-وتشرد-17-ألف-شخص-في-جميع-أنحاء-البلاد-1088345810.html
كينيا.. الفيضانات تودي بحياة 76 شخصا وتشرد 17 ألفا آخرين في جميع أنحاء البلاد
كينيا.. الفيضانات تودي بحياة 76 شخصا وتشرد 17 ألفا آخرين في جميع أنحاء البلاد
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام كينية، اليوم الأحد، نقلا عن بيانات حكومية أن عدد قتلى الفيضانات في كينيا وصل إلى 76 شخصا خلال اليوم الماضي. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
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وبالإضافة إلى ذلك، أصيب 29 شخصًا، بينما اعتبر 19 آخرون في عداد المفقودين، حسبما ذكرت بوابة صنداي ستاندرد الإخبارية.وأضاف التقرير أن مقاطعة نيروبي تأثرت بشدة بالكارثة الطبيعية، حيث شردت ما يقرب من 17 ألف أسرة.
https://sputnikarabic.ae/20240424/1088252457.html
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كينيا, أخبار كينيا, العالم
كينيا, أخبار كينيا, العالم

كينيا.. الفيضانات تودي بحياة 76 شخصا وتشرد 17 ألفا آخرين في جميع أنحاء البلاد

01:33 GMT 28.04.2024 (تم التحديث: 03:22 GMT 28.04.2024)
© Photoفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال تضرب شرق ليبيا 10 سبتمبر 2023
فيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال تضرب شرق ليبيا 10 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
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ذكرت وسائل إعلام كينية، اليوم الأحد، نقلا عن بيانات حكومية أن عدد قتلى الفيضانات في كينيا وصل إلى 76 شخصا خلال اليوم الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، أصيب 29 شخصًا، بينما اعتبر 19 آخرون في عداد المفقودين، حسبما ذكرت بوابة صنداي ستاندرد الإخبارية.
الفيضانات في تشينيوان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
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صور لأسوأ فيضان شهدته الصين منذ 50 عاما
24 أبريل, 13:21 GMT
وأضاف التقرير أن مقاطعة نيروبي تأثرت بشدة بالكارثة الطبيعية، حيث شردت ما يقرب من 17 ألف أسرة.
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