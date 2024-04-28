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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240428/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-وغورلوفكا-بقذائف-عنقودية-1088371769.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورلوفكا بقذائف عنقودية
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورلوفكا بقذائف عنقودية
سبوتنيك عربي
أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 9 قذائف بما في ذلك... 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T22:42+0000
2024-04-28T22:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
قنابل عنقودية
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، مساء أمس الأحد، أنه "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 18.45 التجمع السكني دزيرجينسك- مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي) وتم ِإطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم ( عنقودية )، وفي الساعة 19.45 التجمع السكني جيلانيا فتوري- مدينة دونيتسك( منطقة بتروفسكي ) ، وتم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم ".وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات ستيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وتم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
https://sputnikarabic.ae/20240428/غارات-روسية-تقتل-14-مرتزقا-أجنبيا-وتصيب-8-آخرين-في-ميكولايف-1088371449.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قنابل عنقودية, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قنابل عنقودية, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورلوفكا بقذائف عنقودية

22:42 GMT 28.04.2024
© YouTube.comقنبلة عنقودية
قنبلة عنقودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
© YouTube.com
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أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 9 قذائف بما في ذلك قذائف عنقودية من عيار 155 ملم، على دونيتسك وغورلوفكا.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، مساء أمس الأحد، أنه "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 18.45 التجمع السكني دزيرجينسك- مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي) وتم ِإطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم ( عنقودية )، وفي الساعة 19.45 التجمع السكني جيلانيا فتوري- مدينة دونيتسك( منطقة بتروفسكي ) ، وتم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم ".

وأضاف المكتب التمثيلي أنه في الساعة 22.05 أطلقت القوات الأوكرانية ثلاث قذائف أخرى من نفس العيار على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.

وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات ستيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.
ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".
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وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
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