https://sputnikarabic.ae/20240428/الكرملين-مصادرة-الأصول-الروسية-ستكون-بمثابة-مسمار-في-نعش-النظام-الاقتصادي-الغربي-1088353159.html

الكرملين: مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة مسمار في نعش النظام الاقتصادي الغربي

الكرملين: مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة مسمار في نعش النظام الاقتصادي الغربي

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة مسمار في نعش النظام الاقتصادي الغربي برمته في المستقبل. 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T10:05+0000

2024-04-28T10:05+0000

2024-04-28T10:05+0000

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين: "إذا حدث هذا (مصادرة الأصول الروسية )، إذا تم إنشاء مثل هذه السابقة الخطيرة، فسيكون ذلك، كما تعلمون، بمثابة مسمار قوي في النعش المستقبلي لنظام التنسيق الاقتصادي الغربي بأكمله". وأشار بيسكوف عن رد فعل روسيا في حالة استيلاء الغرب على الأصول الروسية إلى أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا. حسنًا، أولاً، بالطبع، هناك أموال غربية هنا. لدينا أموال غربية من هياكل مختلفة. الآن ليس الوقت المناسب للحديث".ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندًا لمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير/شباط 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة. في أكتوبر 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240421/إعلام-غضب-أوروبي-من-الولايات-المتحدة-بسبب-إصرارها-على-مصادرة-الأصول-الروسية-لصالح-أوكرانيا-1088150967.html

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