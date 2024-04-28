https://sputnikarabic.ae/20240428/الهيئة-البحرية-البريطانية-4-أشخاص-على-متن-قارب-هاجموا-سفينة-قرب-اليمن-1088367284.html

الهيئة البحرية البريطانية: 4 أشخاص على متن قارب هاجموا سفينة قرب اليمن

الهيئة البحرية البريطانية: 4 أشخاص على متن قارب هاجموا سفينة قرب اليمن

سبوتنيك عربي

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء اليوم الأحد، إنها "تلقت تقريرا عن حادث على بعد 177 ميلا بحريا جنوب شرق نشطون في اليمن". 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T18:36+0000

2024-04-28T18:36+0000

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وقالت الهيئة البريطانية، في بيان لها، إن "البلاغ أشار لاقتراب مركبة صغيرة على متنها 4 أشخاص من إحدى السفن"، مؤكدة أن السفينة أصبحت آمنة وواصلت طريقها وتقوم السلطات بالتحقيق.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن قواته استهدفت 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من العدوان على غزة، بمعدل سفينة كل يومين، دعماً للفصائل الفلسطينية في القطاع.ومنذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة، استهدفت "أنصار الله" أكثر من 100 سفينة تجارية أو عسكرية في البحر الأحمر أو خليج عدن، في إطار تعبيرهم عن "الاحتجاج على حرب غزة ودعم واشنطن لإسرائيل".وكإجراء مضاد، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم من دول أخرى، ضربات جوية مشتركة لتدمير قدرات "الحوثيين" في اليمن، بالإضافة إلى ذلك، يشن الجيش الأمريكي بانتظام ضربات ضد مواقع عسكرية تابعة لـ"أنصار الله".كما أطلقت الولايات المتحدة عملية بحرية دفاعية، أطلق عليها اسم "حارس الازدهار"، مع أكثر من 20 دولة شريكة، للدفاع عن السفن التجارية في البحر الأحمر.وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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