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بريطانيا تخطط لتسليح نفسها بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت بحلول عام 2030
بريطانيا تخطط لتسليح نفسها بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت بحلول عام 2030
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة بريطانية، نقلا عن مصادر بأن المملكة المتحدة تخطط لتزويد جيشها بصواريخ فرط صوتية بحلول عام 2030. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T07:08+0000
2024-04-28T07:08+0000
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وقالت الصحيفة: "تصر وزارة الدفاع على أن السلاح الجديد يجب أن يتم تصميمه وتجميعه بالكامل في المملكة المتحدة، وحسبما يمكن فهمه، فإن الموعد النهائي لوضعه في الخدمة قد تم تحديده في عام 2030".يشار إلى أن خطط المملكة المتحدة لتطوير صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت لا تزال في مرحلة مبكرة ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إطلاقه من البر أو البحر أو الجو.وقالت مصادر للصحيفة أيضًا إن المملكة المتحدة قد تشتري صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت من الولايات المتحدة إذا كانت هناك حاجة للحصول على هذا النوع من الأسلحة بسرعة أكبر.الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت هي تلك القادرة على تجاوز 6000 كيلومتر في الساعة بالقرب من سطح الأرض. ونظراً لهذه السرعة، فهي غير معرضة فعلياً لأنظمة الدفاع الصاروخي الحديثة. تمتلك روسيا والصين أسلحة تفوق سرعة الصوت، وتقوم الولايات المتحدة باختبارها. كما تم عرض صاروخ مزود بوحدة توجيه تفوق سرعة الصوت في إيران.
https://sputnikarabic.ae/20240423/بريطانيا-تنقل-الصناعة-الدفاعية-في-البلاد-إلى-وضع-الحرب-1088222590.html
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بريطانيا, العالم
بريطانيا, العالم

بريطانيا تخطط لتسليح نفسها بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت بحلول عام 2030

07:08 GMT 28.04.2024
© AP Photo / Petros Karadjiasمقاتلات الجيش البريطاني
مقاتلات الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Petros Karadjias
تابعنا عبر
أفادت صحيفة بريطانية، نقلا عن مصادر بأن المملكة المتحدة تخطط لتزويد جيشها بصواريخ فرط صوتية بحلول عام 2030.
وقالت الصحيفة: "تصر وزارة الدفاع على أن السلاح الجديد يجب أن يتم تصميمه وتجميعه بالكامل في المملكة المتحدة، وحسبما يمكن فهمه، فإن الموعد النهائي لوضعه في الخدمة قد تم تحديده في عام 2030".
يشار إلى أن خطط المملكة المتحدة لتطوير صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت لا تزال في مرحلة مبكرة ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إطلاقه من البر أو البحر أو الجو.

وقال مصدر عسكري في حكومة البلاد لصحيفة "التلغراف" إنه إذا وصل زعيم حزب العمال كير ستارمر إلى السلطة في المملكة المتحدة، فسيتعين على الجيش إلغاء مشروع فرط الصوت بسبب عدم كفاية الاستثمار.

وقالت مصادر للصحيفة أيضًا إن المملكة المتحدة قد تشتري صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت من الولايات المتحدة إذا كانت هناك حاجة للحصول على هذا النوع من الأسلحة بسرعة أكبر.
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23 أبريل, 14:52 GMT
الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت هي تلك القادرة على تجاوز 6000 كيلومتر في الساعة بالقرب من سطح الأرض. ونظراً لهذه السرعة، فهي غير معرضة فعلياً لأنظمة الدفاع الصاروخي الحديثة. تمتلك روسيا والصين أسلحة تفوق سرعة الصوت، وتقوم الولايات المتحدة باختبارها. كما تم عرض صاروخ مزود بوحدة توجيه تفوق سرعة الصوت في إيران.
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