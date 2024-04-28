https://sputnikarabic.ae/20240428/قائد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يعلن-تفاقم-الوضع-في-جبهات-القتال-ويقر-بتميز-الجيش-الروسي-1088362393.html
قائد القوات المسلحة الأوكرانية يعلن تفاقم الوضع في جبهات القتال ويقر بتميز الجيش الروسي
قائد القوات المسلحة الأوكرانية يعلن تفاقم الوضع في جبهات القتال ويقر بتميز الجيش الروسي
سبوتنيك عربي
كشف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، عن تفاقم الوضع على الجبهة، مشيرا إلى أن القوات الروسية تتمتع بميزة كبيرة ونجاحات تكتيكية. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T14:12+0000
2024-04-28T14:12+0000
2024-04-28T14:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب سيرسكي عبر قناة "تلغرام": "لقد تفاقم الوضع على الجبهة، أثناء محاولته (الجيش الروسي) الاستيلاء على المبادرة الاستراتيجية واختراق خط المواجهة، ركز الجيش الروسي جهوده الرئيسية في عدة اتجاهات، مما خلق ميزة كبيرة في القوات والوسائل، وهو يهاجم بنشاط على طول خط المواجهة بأكمله، ويحقق نجاحات تكتيكية في بعض الاتجاهات".وأشار سيرسكي إلى أن التناوب وتدريب الأفراد في مراكز التدريب والعمل على تحصين معدات الحدود مستمر في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.في 27 أبريل/ نيسان، أخطر سيرسكي شركاء أوكرانيا الغربيين أن الوضع في ساحة المعركة "معقد مع الميل إلى التصعيد" بسبب نقص الأسلحة.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240428/الجيش-الروسي-يدمر-حظائر-الطائرات-الأوكرانية-في-مطار-كامينكا-1088354423.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
قائد القوات المسلحة الأوكرانية يعلن تفاقم الوضع في جبهات القتال ويقر بتميز الجيش الروسي
كشف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، عن تفاقم الوضع على الجبهة، مشيرا إلى أن القوات الروسية تتمتع بميزة كبيرة ونجاحات تكتيكية.
وكتب سيرسكي عبر قناة "تلغرام": "لقد تفاقم الوضع على الجبهة، أثناء محاولته (الجيش الروسي) الاستيلاء على المبادرة الاستراتيجية واختراق خط المواجهة، ركز الجيش الروسي جهوده الرئيسية في عدة اتجاهات، مما خلق ميزة كبيرة في القوات والوسائل، وهو يهاجم بنشاط على طول خط المواجهة بأكمله، ويحقق نجاحات تكتيكية في بعض الاتجاهات".
وأوضح أن النقاط الأكثر سخونة هي إيفانوفسكوي وتشاسوف يار في اتجاه كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشار سيرسكي إلى أن التناوب وتدريب الأفراد في مراكز التدريب والعمل على تحصين معدات الحدود مستمر في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
في 27 أبريل/ نيسان، أخطر سيرسكي شركاء أوكرانيا الغربيين أن الوضع في ساحة المعركة "معقد مع الميل إلى التصعيد" بسبب نقص الأسلحة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.