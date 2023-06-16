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كوريا الجنوبية تنتشل حطام صاروخ الفضاء الكوري الشمالي
كوريا الجنوبية تنتشل حطام صاروخ الفضاء الكوري الشمالي
أعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، أن الجيش الكوري الجنوبي انتشل جزءًا من صاروخ فضاء كوري شمالي من البحر الأصفر بعد عملية استعادة استمرت لعدة أسابيع. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T02:30+0000
2023-06-16T02:31+0000
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وقد واجهت العملية تحديات من ضعف الرؤية تحت الماء والتيارات السريعة والعقبات الأخرى، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية,وأكدت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أنه تم رفع الحطام، الذي كان يُعتقد في البداية أنه المرحلة الثانية من الصاروخ، ومن المتوقع أن التحقيق فيه سيسلط الضوء على تقدم كوريا الشمالية في برنامج تطوير الصواريخ بعيدة المدى.في 31 مايو/آيار، أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا جديدًا يحمل قمر الاستطلاع العسكري "ماليجيونج-1"، لكنه سقط في البحر بسبب فشل محرك المرحلة الثانية.وتم تحديد موقع الحطام بعد سقوطه في الماء على بعد حوالي 200 كيلومتر غرب جزيرة إيوتشونغ الغربية، وهبط إلى القاع على عمق 75 مترًا بسبب وزنه الثقيل.ويقدر الجيش أن طول الحطام يبلغ حوالي 15 مترًا، أي نصف طول الصاروخ، وهذا يعتبر سببًا لارتفاع التوقعات بأن تحليل الحطام سيساعد في استيضاح التقدم الذي تحققه تكنولوجيا الصواريخ الكورية الشمالية.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230530/كوريا-الجنوبية-الصاروخ-الفضائي-الكوري-الشمالي-اختفى-سريعا-من-على-شاشات-الرادار-1077598410.html
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كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, كوريا, كوريا الشمالية, أخبار كوريا, العالم
كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, كوريا, كوريا الشمالية, أخبار كوريا, العالم

كوريا الجنوبية تنتشل حطام صاروخ الفضاء الكوري الشمالي

02:30 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 02:31 GMT 16.06.2023)
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، وهي عبارة عن نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو ATACMS، يتم إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، وهي عبارة عن نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو ATACMS، يتم إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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أعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، أن الجيش الكوري الجنوبي انتشل جزءًا من صاروخ فضاء كوري شمالي من البحر الأصفر بعد عملية استعادة استمرت لعدة أسابيع.
وقد واجهت العملية تحديات من ضعف الرؤية تحت الماء والتيارات السريعة والعقبات الأخرى، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية,
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وأكدت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أنه تم رفع الحطام، الذي كان يُعتقد في البداية أنه المرحلة الثانية من الصاروخ، ومن المتوقع أن التحقيق فيه سيسلط الضوء على تقدم كوريا الشمالية في برنامج تطوير الصواريخ بعيدة المدى.
في 31 مايو/آيار، أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا جديدًا يحمل قمر الاستطلاع العسكري "ماليجيونج-1"، لكنه سقط في البحر بسبب فشل محرك المرحلة الثانية.
وتم تحديد موقع الحطام بعد سقوطه في الماء على بعد حوالي 200 كيلومتر غرب جزيرة إيوتشونغ الغربية، وهبط إلى القاع على عمق 75 مترًا بسبب وزنه الثقيل.
ويقدر الجيش أن طول الحطام يبلغ حوالي 15 مترًا، أي نصف طول الصاروخ، وهذا يعتبر سببًا لارتفاع التوقعات بأن تحليل الحطام سيساعد في استيضاح التقدم الذي تحققه تكنولوجيا الصواريخ الكورية الشمالية.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
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