https://sputnikarabic.ae/20240428/مسؤول-إسرائيلي-نتوقع-ردا-من-السنوار-خلال-الـ-48-ساعة-المقبلة-1088361448.html

مسؤول إسرائيلي: نتوقع ردا من السنوار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

مسؤول إسرائيلي: نتوقع ردا من السنوار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

سبوتنيك عربي

قال مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الأحد، إن بلاده تتوقع ردا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، خلال الـ 48 ساعة المقبلة بشأن صفقة تبادل... 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T13:57+0000

2024-04-28T13:57+0000

2024-04-28T13:57+0000

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وأفاد الموقع الإلكتروني "i24NEWS"، مساء اليوم الأحد، بأنه في حالة قدمت حماس ردا سلبيا آخر على المقترحات الإسرائيلية الأخيرة، فمن المتوقع أن تقوم إسرائيل بإجراء "تدريجي ومنضبط" للتعامل مع عناصر حركة حماس المتبقية في مدينة رفح.وصف المسؤول الإسرائيلي المشهد الراهن بـ" أننا أمام لحظات حاسمة في الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة رهائن جديدة مع حماس"، منوها بأن "إسرائيل أبدت استعدادا لتقديم تنازلات كبيرة جدا فيما يتعلق بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة".وكانت حركة "حماس" الفلسطينية قد أرسلت المقترح المصري بشأن الهدنة في غزة إلى زعيمها داخل القطاع يحيى السنوار، لافتة إلى أنها تنتظر الرد عليه خلال أيام.ونقل موقع "العربية" أمس السبت، عن مصدر بالحركة قوله، إن "حماس" تتشارك مع القيادة بغزة وخارجها أي مقترح دولي بشأن وقف إطلاق النار. وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، قدمت مصر اقتراحا لحماس بالإفراج عن 20 إلى 40 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف إطلاق النار في القطاع.وفي السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية مؤخرا، نقلا عن مصادر مطلعة أن هناك إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن المقترح المصري خلال أيام، رغم تحفظات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وفي المقابل، عبرت حماس عن انفتاحها على أي مقترحات تتضمن الوقف النهائي للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.يشار إلى أنه وفقا لتقديرات مسؤولين إسرائيليين، لا يزال ما يقارب 129 أسيرا إسرائيليا محتجزين داخل القطاع، بينهم 34 توفوا على الأرجح، وذلك بعد أن أطلقت "حماس" سراح نحو 100 محتجز في اتفاق سابق أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.كانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240428/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-أبدينا-مرونة-في-عودة-النازحين-إلى-شمالي-غزة-مقابل-استمرار-عملية-رفح-1088355281.html

https://sputnikarabic.ae/20240428/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-270-هدفا-في-غزة-خلال-أيام-عيد-الفصح-اليهودي-الستة-1088354580.html

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