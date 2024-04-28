https://sputnikarabic.ae/20240428/وزير-الخارجية-البحريني-يصل-إلى-دمشق-للمرة-الأولى-منذ-2011--1088357021.html
وزير الخارجية البحريني يصل إلى دمشق للمرة الأولى منذ 2011
وزير الخارجية البحريني يصل إلى دمشق للمرة الأولى منذ 2011
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى دمشق، اليوم الأحد، في زيارة للمرة الأولى منذ 2011 . 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T12:49+0000
2024-04-28T12:49+0000
2024-04-28T12:49+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، يلتقي وزير خارجية البحرين ،عبد اللطيف بن راشد الزياني، وذلك في مبنى وزارة الخارجية بدمشق. وتسلم الرئيس السورين بشار الأسد، آواخر شهر مارس/آذار الماضي دعوة رسمية من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في القمة العربية المقبلة.ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في 16 مايو/أيار في العاصمة البحرينية المنامة.
https://sputnikarabic.ae/20240426/لافروف-يبحث-مع-نظيره-البحريني-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-والتصعيد-في-البحر-الأحمر-1088299748.html
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أخبار سوريا اليوم, البحرين, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, البحرين, العالم العربي
وزير الخارجية البحريني يصل إلى دمشق للمرة الأولى منذ 2011
وصل وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى دمشق، اليوم الأحد، في زيارة للمرة الأولى منذ 2011 .
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، يلتقي وزير خارجية البحرين ،عبد اللطيف بن راشد الزياني، وذلك في مبنى وزارة الخارجية بدمشق.
وتسلم الرئيس السورين بشار الأسد، آواخر شهر مارس/آذار الماضي دعوة رسمية من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في القمة العربية المقبلة.
ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في 16 مايو/أيار في العاصمة البحرينية المنامة.