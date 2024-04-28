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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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https://sputnikarabic.ae/20240428/وزير-الخارجية-الفرنسي-من-لبنان-سندفع-بمقترحات-لمنع-الحرب-بين-حزب-الله-وإسرائيل-1088351239.html
وزير الخارجية الفرنسي من لبنان: سندفع بمقترحات لمنع الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل
وزير الخارجية الفرنسي من لبنان: سندفع بمقترحات لمنع الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، أنه سيقدم مقترحات للمسؤولين اللبنانيين، اليوم الأحد، لتخفيف التوترات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، ومنع اندلاع... 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T08:36+0000
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وأضاف بعد زيارة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الناقورة بجنوب لبنان: "إذا نظرت إلى الوضع اليوم... إذا لم تكن هناك حرب في غزة، فيمكننا الحديث عن حرب في جنوب لبنان، وذلك بالنظر إلى عدد الضربات وكثافة العمليات، وتأثيرها على المنطقة".ووصل مساء أمس السبت، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، على متن طائرة خاصة، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية. وسيجري سيجورنيه محادثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية، عبد الله بو حبيب، وقائد الجيش، العماد جوزاف عون، وكذلك قيادة "اليونيفيل" في الجنوب.وتعد زيارة وزير الخارجية اللبناني، ستيفان سيجورني، إلى لبنان هي الثانية له، منذ أن تولى منصبه.وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ200، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
https://sputnikarabic.ae/20240427/حزب-الله-اللبناني-يعلن-مقتل-اثنين-من-مقاتليه-في-مواجهات-مع-إسرائيل-1088322751.html
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أخبار فرنسا , أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية الفرنسي من لبنان: سندفع بمقترحات لمنع الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل

08:36 GMT 28.04.2024
© AP Photo / Hussein Mallaوزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني
وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، أنه سيقدم مقترحات للمسؤولين اللبنانيين، اليوم الأحد، لتخفيف التوترات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، ومنع اندلاع الحرب.
وأضاف بعد زيارة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الناقورة بجنوب لبنان: "إذا نظرت إلى الوضع اليوم... إذا لم تكن هناك حرب في غزة، فيمكننا الحديث عن حرب في جنوب لبنان، وذلك بالنظر إلى عدد الضربات وكثافة العمليات، وتأثيرها على المنطقة".

وتابع سيجورنيه: "سأنقل رسائل وأقترح مبادرات إلى السلطات هنا لدفع هذه المنطقة نحو الاستقرار وتجنب اندلاع الحرب".

ووصل مساء أمس السبت، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، على متن طائرة خاصة، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل اثنين من مقاتليه في مواجهات مع إسرائيل
أمس, 07:22 GMT
وسيجري سيجورنيه محادثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية، عبد الله بو حبيب، وقائد الجيش، العماد جوزاف عون، وكذلك قيادة "اليونيفيل" في الجنوب.
وتعد زيارة وزير الخارجية اللبناني، ستيفان سيجورني، إلى لبنان هي الثانية له، منذ أن تولى منصبه.
وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ200، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
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