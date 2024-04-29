https://sputnikarabic.ae/20240429/أبو-مرزوق-إذا-أجبر-قادة-حماس-على-الخروج-من-قطر-سيتوجهون-إلى-الأردن-1088376393.html

أبو مرزوق: إذا أجبر قادة حماس على الخروج من قطر سيتوجهون إلى الأردن

أبو مرزوق: إذا أجبر قادة حماس على الخروج من قطر سيتوجهون إلى الأردن

سبوتنيك عربي

صرح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، اليوم الاثنين، بأنه في حال أُجبر قادة الحركة على الخروج من قطر فسيتوجهون إلى الأردن. 29.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-29T09:57+0000

2024-04-29T09:57+0000

2024-04-29T09:57+0000

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ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن أبو مرزوق تصريحات دعا فيها الأردن ومصر إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وطرد السفير.وكانت حركة حماس الفلسطينية قد نفت، يوم الأربعاء الماضي، ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، حول طلبها الانتقال إلى سوريا، ورفض الرئيس السوري بشار الأسد، لهذا الطلب.وقالت الحركة في بيان: "مع تقديرنا لكل الدول العربية، التي نعتبرها حاضنة لشعبنا وداعمة لقضيتنا، إلا أننا ننفي ما نشرته جريدة "اللواء" اللبنانية، يوم الثلاثاء 23 إبريل (نيسان) 2024، حول طلب الحركة الانتقال إلى سوريا".وأضاف البيان: "لم تطلب الحركة ذلك من الشقيقة سوريا، ولا من غيرها".وكانت جريدة "اللواء" اللبنانية، قد زعمت أمس الثلاثاء، بأن "الرئيس السوري بشار الأسد، رفض انتقال قيادة "حماس" إلى سوريا، بعدما قررت قطر إنهاء إقامة القياديين التابعين للحركة على أراضيها".وذكرت تقارير أمريكية، في وقت سابق، أن "القيادة السياسية لحركة حماس تبحث إمكانية مغادرة قطر".

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العالم العربي, حركة حماس, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل