https://sputnikarabic.ae/20240427/نقلا-عن-أهالي-المحتجزين-لدى-حماس-إذاعة-إسرائيلية-نمر-بأوقات-عصيبة-1088334931.html

نقلا عن أهالي المحتجزين لدى "حماس".. إذاعة إسرائيلية: نمر بأوقات عصيبة

نقلا عن أهالي المحتجزين لدى "حماس".. إذاعة إسرائيلية: نمر بأوقات عصيبة

سبوتنيك عربي

‏قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن قلة حضور الإسرائيليين للمظاهرات تعني نسيان ملف المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة. 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T15:05+0000

2024-04-27T15:05+0000

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ونقلت إذاعة "ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن أهالي وذوي محتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، عدم رغبة المواطنين الإسرائيليين في نسيان ملف ذويهم المحتجزين.وأوضحت الإذاعة أنه بعد مرور 204 يوما على عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومع ذلك يقل حضور الإسرائيليين للمظاهرات.وشدد أهالي وذوو المحتجزين الإسرائيليين على ضرورة حضور المظاهرات بدعوى أنهم يمرون بأوقات عصيبة.وكانت حركة حماس قد أعلنت، اليوم السبت، أنها تسلمت الرد الإسرائيلي على موقفها الذي سلمته للوسطاء المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل/ نيسان الجاري، بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وقال خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية: "تسلمت حركة حماس اليوم رد الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل".وأضاف: "ستقوم الحركة بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها".وفي 13 أبريل/ نيسان الجاري، قالت الحركة في بيان إنها "سلمت قبل قليل للأخوة الوسطاء في مصر وقطر ردها على المقترح الذي تسلمته يوم الاثنين الماضي".وأكد البيان تمسك الحركة بمطالبها ومطالب الشعب الوطنية التي تتمثل "بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش من كامل قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار". وشدد البيان على استعداد الحركة لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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