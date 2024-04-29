https://sputnikarabic.ae/20240429/أمريكا-تسمح-بإجراء-معاملات-في-قطاع-الطاقة-مع-البنوك-الروسية-حتى-نوفمبر-المقبل-1088388321.html

أمريكا تسمح بإجراء معاملات مع البنوك الروسية في قطاع الطاقة حتى نوفمبر المقبل

أمريكا تسمح بإجراء معاملات مع البنوك الروسية في قطاع الطاقة حتى نوفمبر المقبل

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، مددت ترخيصا يسمح للشركات الأمريكية بإجراء معاملات مالية تتعلق بالطاقة مع بعض... 29.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-29T18:32+0000

2024-04-29T18:32+0000

2024-04-29T18:53+0000

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وذكر البيان أن "جميع المعاملات المتعلقة بالطاقة المحظورة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024 مرخص بها، حتى 1 نوفمبر 2024".وحدد البيان عددا من البنوك الروسية المرخص بالتعامل معها، كما شمل أيضًا إجراء المعاملات مع البنك المركزي الروسي.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن النمو الاقتصادي الأمريكي "من غير المرجح أن يستمر".وقالت جورجيفا، في كلمة لها في مؤتمر ميزانية الاتحاد الأوروبي السنوي: "تُظهر توقعاتنا الاقتصادية العالمية أن الاقتصاد العالمي يتقارب مرة أخرى مع معدل نمو ضعيف إلى حد ما. نعم، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يبدو وكأنه يعمل بكامل طاقته، ولكن من غير المرجح أن يستمر هذا".وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا، ولا سيما المنظمات الماليةن وفي الوقت نفسه، سمحت وزارة الخزانة الأمريكية في البداية بإجراء المعاملات المتعلقة بالطاقة مع بعض الهياكل التي كانت خاضعة للقيود.

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