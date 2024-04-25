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https://sputnikarabic.ae/20240425/روسيا-مجموعة-بريكس-لن-تتخلى-عن-إنشاء-عملة-موحدة--1088284153.html
روسيا: مجموعة "بريكس" لن تتخلى عن إنشاء عملة موحدة
روسيا: مجموعة "بريكس" لن تتخلى عن إنشاء عملة موحدة
سبوتنيك عربي
قال نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي ريابكوف، إن "فكرة إنشاء عملة موحدة لـ"بريكس" لم يتم وضعها على الرف"، لكن تنفيذها مرتبط بجوانب جدية. 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T13:56+0000
2024-04-25T13:56+0000
روسيا
مجموعة بريكس
اقتصاد
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وذكر ريابكوف في مؤتمر صحفي في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، أنه "لن أقول إن هذه الفكرة تم وضعها على الرف، على الرغم من أن تنفيذها، كما نفهم جميعا، ينطوي، من بين أمور أخرى، على جوانب مثل إنشاء بنك مركزي يضع نظاما أساسيا مشتركا، ودراسة معدل الخصم، كاحتمالات للاقتراض من البنك المركزي من قبل بنوك الدول المشاركة".وأشار لافروف، خلال اجتماع لجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" بشأن التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، إلى أن موسكو "مهتمة بزيادة دور دول "بريكس" في الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية، وتطوير التعاون بين البنوك، وتوسيع استخدام العملات الوطنية، وتوحيد الجهود لإنشاء وكالة تصنيف وبورصة خاصة بها".وفي 1 يناير/كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء كاملين جدد في مجموعة "بريكس".
https://sputnikarabic.ae/20240417/البرازيل-تدعم-التحول-إلى-العملات-الوطنية-داخل-مجموعة-بريكس-1088053868.html
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روسيا, مجموعة بريكس, اقتصاد
روسيا, مجموعة بريكس, اقتصاد

روسيا: مجموعة "بريكس" لن تتخلى عن إنشاء عملة موحدة

13:56 GMT 25.04.2024
© BRICS/SCO Photohost / الانتقال إلى بنك الصوربنك روسيا يصدر عملة تذكارية لمجموعة "بريكس" على هامش اجتماعات اوفا
بنك روسيا يصدر عملة تذكارية لمجموعة بريكس على هامش اجتماعات اوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© BRICS/SCO Photohost
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي ريابكوف، إن "فكرة إنشاء عملة موحدة لـ"بريكس" لم يتم وضعها على الرف"، لكن تنفيذها مرتبط بجوانب جدية.
وذكر ريابكوف في مؤتمر صحفي في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، أنه "لن أقول إن هذه الفكرة تم وضعها على الرف، على الرغم من أن تنفيذها، كما نفهم جميعا، ينطوي، من بين أمور أخرى، على جوانب مثل إنشاء بنك مركزي يضع نظاما أساسيا مشتركا، ودراسة معدل الخصم، كاحتمالات للاقتراض من البنك المركزي من قبل بنوك الدول المشاركة".

وأعرب عن ثقته في أنه "سيتم وضع خطة عملية ومرضية للأطراف، وفي الوقت نفسه جريئة للغاية ومبتكرة للغاية في هذا المجال، وفي مستقبل لا يتم حسابه بالسنوات والعقود، ولكن بشكل أسرع بكثير".

بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
البرازيل تعلن دعمها للتحول إلى التعامل بالعملات الوطنية داخل مجموعة "بريكس"
17 أبريل, 17:38 GMT
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى تشعر بقلق متزايد بشأن عمل دول "بريكس"، لتطوير آلياتها المالية الخاصة.
وأشار لافروف، خلال اجتماع لجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" بشأن التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، إلى أن موسكو "مهتمة بزيادة دور دول "بريكس" في الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية، وتطوير التعاون بين البنوك، وتوسيع استخدام العملات الوطنية، وتوحيد الجهود لإنشاء وكالة تصنيف وبورصة خاصة بها".
وفي 1 يناير/كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء كاملين جدد في مجموعة "بريكس".
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