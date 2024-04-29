https://sputnikarabic.ae/20240429/مستشار-لدى-البنتاغون-بوتين-يحظى-بنفوذ-واحترام-هائل-في-الشرق-الأوسط-1088381266.html
مستشار لدى البنتاغون: بوتين يحظى بنفوذ واحترام هائل في الشرق الأوسط
مستشار لدى البنتاغون: بوتين يحظى بنفوذ واحترام هائل في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية، دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتمتع بنفوذ في الشرق الأوسط أكبر بكثير من الولايات المتحدة... 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T14:15+0000
2024-04-29T14:15+0000
2024-04-29T14:15+0000
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وقال ماكغريغور: "من الناحية الاستراتيجية، يملك بوتين كل الأوراق في الشرق الأوسط، وهو يحظى باحترام كبير في المنطقة ويظهر ضبط النفس".وأردف ماكغريغور، قائلا: "نحن نبدو مضحكين، بينما روسيا قوية".وفي وقت سابق، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن انتصار روسيا في أوكرانيا، سيغير مسار التاريخ الأوروبي.وقالت خلال كلمة ألقتها في البرلمان الأوروبي: "انتصار بوتين، لن يغير خريطة العالم فحسب، بل سيغير مسار تاريخ الاتحاد الأوروبي".
https://sputnikarabic.ae/20240424/بوتين-الإرهاب-يظل-أحد-أخطر-التهديدات-في-القرن-الحادي-والعشرين--1088235814.html
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روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مستشار لدى البنتاغون: بوتين يحظى بنفوذ واحترام هائل في الشرق الأوسط
صرح المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية، دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتمتع بنفوذ في الشرق الأوسط أكبر بكثير من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال ماكغريغور: "من الناحية الاستراتيجية، يملك بوتين كل الأوراق في الشرق الأوسط، وهو يحظى باحترام كبير في المنطقة ويظهر ضبط النفس".
وأشار ماكغريغور إلى أن سمعة وصورة الولايات المتحدة تضررت في المنطقة بشكل كبير.
وأردف ماكغريغور، قائلا: "نحن نبدو مضحكين، بينما روسيا قوية".
وفي وقت سابق، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن انتصار روسيا في أوكرانيا
، سيغير مسار التاريخ الأوروبي.
وقالت خلال كلمة ألقتها في البرلمان الأوروبي: "انتصار بوتين، لن يغير خريطة العالم فحسب، بل سيغير مسار تاريخ الاتحاد الأوروبي".