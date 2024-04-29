https://sputnikarabic.ae/20240429/مستشار-لدى-البنتاغون-بوتين-يحظى-بنفوذ-واحترام-هائل-في-الشرق-الأوسط-1088381266.html

مستشار لدى البنتاغون: بوتين يحظى بنفوذ واحترام هائل في الشرق الأوسط

مستشار لدى البنتاغون: بوتين يحظى بنفوذ واحترام هائل في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

صرح المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية، دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتمتع بنفوذ في الشرق الأوسط أكبر بكثير من الولايات المتحدة... 29.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-29T14:15+0000

2024-04-29T14:15+0000

2024-04-29T14:15+0000

روسيا

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084085427_0:115:3229:1931_1920x0_80_0_0_7c67b4561047e058f0fa58d85f4461c9.jpg

وقال ماكغريغور: "من الناحية الاستراتيجية، يملك بوتين كل الأوراق في الشرق الأوسط، وهو يحظى باحترام كبير في المنطقة ويظهر ضبط النفس".وأردف ماكغريغور، قائلا: "نحن نبدو مضحكين، بينما روسيا قوية".وفي وقت سابق، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن انتصار روسيا في أوكرانيا، سيغير مسار التاريخ الأوروبي.وقالت خلال كلمة ألقتها في البرلمان الأوروبي: "انتصار بوتين، لن يغير خريطة العالم فحسب، بل سيغير مسار تاريخ الاتحاد الأوروبي".

https://sputnikarabic.ae/20240424/بوتين-الإرهاب-يظل-أحد-أخطر-التهديدات-في-القرن-الحادي-والعشرين--1088235814.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن