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مساحة حرة
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
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خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
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عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
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صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
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20 د
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ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
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29 د
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
08:31 GMT
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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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وزير الخارجية السعودي: يجب وضع مسار واضح لإقامة الدولة الفلسطينية
وزير الخارجية السعودي: يجب وضع مسار واضح لإقامة الدولة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بأنه "هناك مفاوضات تجري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدا على "ضرورة وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني". 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T13:58+0000
2024-04-29T13:58+0000
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جاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الاثنين.وقال ابن فرحان: "يجب وضع مسار واضح وذو مصداقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".وجاءت تصريحات الوزير السعودي، في ذات الجلسة الحوارية، التي تحدث فيها نظيره المصري، سامح شكري، عن مقترح يتم التفاوض عليه حاليًا بهذا الشأن.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن وفدا من حركة "حماس" سيصل إلى القاهرة، اليوم الاثنين، وذلك بعدما تسلمت رد تل أبيب على مقترحها الخاص بوقف إطلاق النار.كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إلى أن وفدا أمنيا مصريا زار تل أبيب، وقدم مقترحا يتضمن إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل إطلاق مئات من الأسرى الفلسطينيين وإيقاف إطلاق النار لمدة عام.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب بمقتل أكثر من 34 ألف قتيل ونحو 77 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240424/جامايكا-تعلن-اعترافها-رسميا-بدولة-فلسطين-1088245945.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, السعودية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, السعودية

وزير الخارجية السعودي: يجب وضع مسار واضح لإقامة الدولة الفلسطينية

13:58 GMT 29.04.2024
© AFP 2023منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بأنه "هناك مفاوضات تجري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدا على "ضرورة وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الاثنين.
وقال ابن فرحان: "يجب وضع مسار واضح وذو مصداقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وجاءت تصريحات الوزير السعودي، في ذات الجلسة الحوارية، التي تحدث فيها نظيره المصري، سامح شكري، عن مقترح يتم التفاوض عليه حاليًا بهذا الشأن.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن وفدا من حركة "حماس" سيصل إلى القاهرة، اليوم الاثنين، وذلك بعدما تسلمت رد تل أبيب على مقترحها الخاص بوقف إطلاق النار.
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24 أبريل, 10:25 GMT
كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إلى أن وفدا أمنيا مصريا زار تل أبيب، وقدم مقترحا يتضمن إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل إطلاق مئات من الأسرى الفلسطينيين وإيقاف إطلاق النار لمدة عام.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب بمقتل أكثر من 34 ألف قتيل ونحو 77 ألف مصاب.
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