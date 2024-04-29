https://sputnikarabic.ae/20240429/وزير-الخارجية-السعودي-يجب-وضع-مسار-واضح-لإقامة-الدولة-الفلسطينية-1088380971.html
وزير الخارجية السعودي: يجب وضع مسار واضح لإقامة الدولة الفلسطينية
وزير الخارجية السعودي: يجب وضع مسار واضح لإقامة الدولة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بأنه "هناك مفاوضات تجري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدا على "ضرورة وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني". 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T13:58+0000
2024-04-29T13:58+0000
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جاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الاثنين.وقال ابن فرحان: "يجب وضع مسار واضح وذو مصداقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".وجاءت تصريحات الوزير السعودي، في ذات الجلسة الحوارية، التي تحدث فيها نظيره المصري، سامح شكري، عن مقترح يتم التفاوض عليه حاليًا بهذا الشأن.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن وفدا من حركة "حماس" سيصل إلى القاهرة، اليوم الاثنين، وذلك بعدما تسلمت رد تل أبيب على مقترحها الخاص بوقف إطلاق النار.كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إلى أن وفدا أمنيا مصريا زار تل أبيب، وقدم مقترحا يتضمن إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل إطلاق مئات من الأسرى الفلسطينيين وإيقاف إطلاق النار لمدة عام.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب بمقتل أكثر من 34 ألف قتيل ونحو 77 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240424/جامايكا-تعلن-اعترافها-رسميا-بدولة-فلسطين-1088245945.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, السعودية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, السعودية
وزير الخارجية السعودي: يجب وضع مسار واضح لإقامة الدولة الفلسطينية
صرح وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بأنه "هناك مفاوضات تجري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدا على "ضرورة وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الاثنين.
وقال ابن فرحان: "يجب وضع مسار واضح
وذو مصداقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وجاءت تصريحات الوزير السعودي، في ذات الجلسة الحوارية، التي تحدث فيها نظيره المصري، سامح شكري، عن مقترح يتم التفاوض عليه حاليًا بهذا الشأن.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن وفدا من حركة
"حماس" سيصل إلى القاهرة، اليوم الاثنين، وذلك بعدما تسلمت رد تل أبيب على مقترحها الخاص بوقف إطلاق النار.
كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إلى أن وفدا أمنيا مصريا زار تل أبيب، وقدم مقترحا يتضمن إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل إطلاق مئات من الأسرى الفلسطينيين
وإيقاف إطلاق النار لمدة عام.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب بمقتل أكثر من 34 ألف قتيل ونحو 77 ألف مصاب.