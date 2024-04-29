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بلينكن: حركة حماس تلقت عرضا سخيا للتوصل إلى هدنة

بلينكن: حركة حماس تلقت عرضا سخيا للتوصل إلى هدنة

سبوتنيك عربي

أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، بأن حركة حماس الفلسطينية تلقت عرضا "سخيا للغاية" للتوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين... 29.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-29T12:21+0000

2024-04-29T12:21+0000

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وقال بلينكن في مقابلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: "حماس تلقت عرضا سخيا للغاية وعليها الرد عليه في أسرع وقت ممكن".وأشار بلينكن إلى أن إسرائيل لم تزود الولايات المتحدة بعد بخطة لحماية المدنيين في حالة شن عملية في رفح جنوب قطاع غزة، حيث يتواجد حاليًا نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني.وأوضح بلينكن، بأنه يتفهم مشاعر المتظاهرين في الجامعات الأمريكية إزاء ما يحدث في قطاع غزة، والذين تأثروا بشدة بالمشكلة الفلسطينية، فيما يتعلق بسقوط ضحايا من المدنيين".ويزور بلينكن السعودية كجزء من جولته السابعة في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وبعد محادثات في المملكة العربية السعودية، حيث حضر اجتماعا مع وزراء خارجية دول الخليج، سيسافر وزير الخارجية الأمريكي إلى الأردن وإسرائيل.وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ206، حيث تتواصل الهجمات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى مقتل 34454 فلسطينيا، فيما أصيب 77575 شخصا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن