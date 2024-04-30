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08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
11:03 GMT
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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خبير: في العقيدة العسكرية الإسرائيلية بقاء رفح هو إبقاء لبنية حماس العسكرية
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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أمير قطر يبحث مع الرئيس المصري تطورات الوضع في غزة
أمير قطر يبحث مع الرئيس المصري تطورات الوضع في غزة
سبوتنيك عربي
أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حيث ناقشا تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود الوساطة... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T20:37+0000
2024-04-30T20:37+0000
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وذكر الديوان الأميري القطري، في بيان، أن الجانبين بحثا أيضا خلال المحادثة "إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع".وشدد الزعيمان، خلال الاتصال، على "ضرورة تكثيف جهود الوساطة خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ووضع حد لمعاناة المدنيين".ووفقا للبيان، تطرق أمير قطر والرئيس المصري، خلال الاتصال، إلى العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن قرارا بشأن صفقة لإطلاق سراح الأسرى أو عملية عسكرية في رفح، سيتخذ في غضون الـ48 إلى 72 الساعة المقبلة، بحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي.فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "لا تغيير في أهداف الحرب"، مشددا على أن بلاده لن تقبل بتسوية بخصوص رفح.وأكد نتنياهو، في تصريحات له، أن "إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حماس مع أو من دون هدنة وتبادل للأسرى"، موضحا أن "فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارا مطروحا".
https://sputnikarabic.ae/20240428/إعلام-حسم-المقترح-المصري-بشأن-الهدنة-في-غزة-بيد-السنوار-1088347590.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, مصر, قطر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, مصر, قطر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي, الأخبار

أمير قطر يبحث مع الرئيس المصري تطورات الوضع في غزة

20:37 GMT 30.04.2024
© AFP 2023 / -الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مطار شرم الشيخ
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مطار شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حيث ناقشا تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود الوساطة من أجل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
وذكر الديوان الأميري القطري، في بيان، أن الجانبين بحثا أيضا خلال المحادثة "إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع".
وشدد الزعيمان، خلال الاتصال، على "ضرورة تكثيف جهود الوساطة خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ووضع حد لمعاناة المدنيين".
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
إعلام: حسم المقترح المصري بشأن الهدنة في غزة بيد السنوار
28 أبريل, 06:03 GMT
ووفقا للبيان، تطرق أمير قطر والرئيس المصري، خلال الاتصال، إلى العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن قرارا بشأن صفقة لإطلاق سراح الأسرى أو عملية عسكرية في رفح، سيتخذ في غضون الـ48 إلى 72 الساعة المقبلة، بحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي.
فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "لا تغيير في أهداف الحرب"، مشددا على أن بلاده لن تقبل بتسوية بخصوص رفح.
وأكد نتنياهو، في تصريحات له، أن "إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حماس مع أو من دون هدنة وتبادل للأسرى"، موضحا أن "فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارا مطروحا".
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