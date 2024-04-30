https://sputnikarabic.ae/20240430/أمير-قطر-يبحث-مع-الرئيس-المصري-تطورات-الوضع-في-غزة-1088416832.html

أمير قطر يبحث مع الرئيس المصري تطورات الوضع في غزة

أمير قطر يبحث مع الرئيس المصري تطورات الوضع في غزة

سبوتنيك عربي

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حيث ناقشا تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود الوساطة... 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T20:37+0000

2024-04-30T20:37+0000

2024-04-30T20:37+0000

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وذكر الديوان الأميري القطري، في بيان، أن الجانبين بحثا أيضا خلال المحادثة "إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع".وشدد الزعيمان، خلال الاتصال، على "ضرورة تكثيف جهود الوساطة خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ووضع حد لمعاناة المدنيين".ووفقا للبيان، تطرق أمير قطر والرئيس المصري، خلال الاتصال، إلى العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن قرارا بشأن صفقة لإطلاق سراح الأسرى أو عملية عسكرية في رفح، سيتخذ في غضون الـ48 إلى 72 الساعة المقبلة، بحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي.فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "لا تغيير في أهداف الحرب"، مشددا على أن بلاده لن تقبل بتسوية بخصوص رفح.وأكد نتنياهو، في تصريحات له، أن "إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حماس مع أو من دون هدنة وتبادل للأسرى"، موضحا أن "فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارا مطروحا".

https://sputnikarabic.ae/20240428/إعلام-حسم-المقترح-المصري-بشأن-الهدنة-في-غزة-بيد-السنوار-1088347590.html

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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, مصر, قطر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي, الأخبار