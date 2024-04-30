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https://sputnikarabic.ae/20240430/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-ولاية-الحكومة-تمتد-على-كافة-الأراضي-بما-فيها-قطاع-غزة-الذي-لا-دولة-دونه-1088395452.html
رئيس الوزراء الفلسطيني: ولاية الحكومة تمتد على كافة الأراضي بما فيها قطاع غزة الذي لا دولة دونه
رئيس الوزراء الفلسطيني: ولاية الحكومة تمتد على كافة الأراضي بما فيها قطاع غزة الذي لا دولة دونه
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يقع في صميم حل الدولتين. 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T09:25+0000
2024-04-30T09:25+0000
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ودعا مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء، الدول إلى مراجعة موقفها بالاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة في الضفة بما فيها القدس وغزة، مؤكدا ضرورة "التصدي لكافة إجراءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين التي تقوض قيام الدولة الفلسطينية".وأكد أن "فداحة جريمة الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في غزة تتطلب جهودا مكثفة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار".وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن "ولاية الحكومة تمتد على كافة الأراضي الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة الذي لا دولة من دونه"، مشيرا إلى أنها تحضّر كافة الخطط بإعادة توحيد شطري الوطن على كافة المستويات.وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240429/خبير-فلسطيني-الكرة-في-ملعب-نتنياهو-وإسرائيل-بحاجة-ملحة-لمقاربة-سياسية-جديدة-في-غزة-1088389228.html
https://sputnikarabic.ae/20240429/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-عسكريين-اثنين-وإصابة-آخر-بجروح-خطيرة-في-معركة-وسط-قطاع-غزة-1088390248.html
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أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس الوزراء الفلسطيني: ولاية الحكومة تمتد على كافة الأراضي بما فيها قطاع غزة الذي لا دولة دونه

09:25 GMT 30.04.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يقع في صميم حل الدولتين.
ودعا مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء، الدول إلى مراجعة موقفها بالاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة في الضفة بما فيها القدس وغزة، مؤكدا ضرورة "التصدي لكافة إجراءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين التي تقوض قيام الدولة الفلسطينية".
وأكد أن "فداحة جريمة الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في غزة تتطلب جهودا مكثفة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار".
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وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن "ولاية الحكومة تمتد على كافة الأراضي الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة الذي لا دولة من دونه"، مشيرا إلى أنها تحضّر كافة الخطط بإعادة توحيد شطري الوطن على كافة المستويات.
وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
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أمس, 20:41 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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