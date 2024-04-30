مجلس النواب الليبي يقر ميزانية الحكومة المنبثقة عنه بقيمة 18 مليار دولار

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:39 GMT
20 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مستشار سوري: سوريا دولة فاعلة في العمل العربي ونأمل خيرا من القمة العربية
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما دلالة اعتراف أوكرانيا بالتقدم التكتيكي لروسيا على الجبهة؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: في العقيدة العسكرية الإسرائيلية بقاء رفح هو إبقاء لبنية حماس العسكرية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - اعادة
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151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
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ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
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https://sputnikarabic.ae/20240430/مجلس-النواب-الليبي-يقر-ميزانية-الحكومة-المنبثقة-عنه-بقيمة-18-مليار-دولار-1088410731.html
مجلس النواب الليبي يقر ميزانية الحكومة المنبثقة عنه بقيمة 18 مليار دولار
مجلس النواب الليبي يقر ميزانية الحكومة المنبثقة عنه بقيمة 18 مليار دولار
سبوتنيك عربي
صرحت عضو مجلس النواب الليبي، عائشة الطبلقي، بأن مجلس النواب أقر الميزانية العامة المقدمة من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، مع بعض الملاحظات من النواب،... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T16:48+0000
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وتابعت الطبلقي، في تصريحها لـ"سبوتنيك"، بأن "التصويت عليها تم في جلسة رسمية صوت فيها أعضاء مجلس النواب الليبي بالإجماع، بإقرار الميزانية العامة المقدمة من الحكومة الليبية المُنبثقة عن المجلس، التي كانت قيمتها بقيمة 90 مليار دينار ليبي (نحو 18.4 مليار دولار)، بدون ميزانية التنمية".وكان رئيس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد بحث في الـ20 من أبريل/ نيسان الجاري، مع أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من المجلس، الميزانية العامة للبلاد ووجوب اعتمادها من مجلس النواب.ودعا حماد، في الثامن من الشهر الجاري، رئيس وأعضاء مجلس النواب في بلاده إلى التعجيل باعتماد الموازنة العامة للدولة لسنة 2024، مع تفويض حكومته دون غيرها بتنفيذها.وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أحال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى رئيس مجلس النواب، والتي تضمنت إجمالي نفقات 90 مليارا و528 مليونا و94 ألفا و377 دينارا.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
https://sputnikarabic.ae/20240426/النواب-الليبي-يعقد-جلسة-لمناقشة-قانون-الميزانية-العامة-للبلاد-1088294531.html
https://sputnikarabic.ae/20240421/هل-ستنهي-ستيفاني-خوري-حالة-الجمود-السياسي-في-ليبيا-1088152894.html
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حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

مجلس النواب الليبي يقر ميزانية الحكومة المنبثقة عنه بقيمة 18 مليار دولار

16:48 GMT 30.04.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، في كلمته بفعاليات ‏اليوم العالمي لمكافحة الفساد، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، في كلمته بفعاليات ‏اليوم العالمي لمكافحة الفساد، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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صرحت عضو مجلس النواب الليبي، عائشة الطبلقي، بأن مجلس النواب أقر الميزانية العامة المقدمة من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، مع بعض الملاحظات من النواب، بالإضافة إلى بعض التعديلات.
وتابعت الطبلقي، في تصريحها لـ"سبوتنيك"، بأن "التصويت عليها تم في جلسة رسمية صوت فيها أعضاء مجلس النواب الليبي بالإجماع، بإقرار الميزانية العامة المقدمة من الحكومة الليبية المُنبثقة عن المجلس، التي كانت قيمتها بقيمة 90 مليار دينار ليبي (نحو 18.4 مليار دولار)، بدون ميزانية التنمية".
جلسة مجلس النواب الليبي التي دعا لها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في سرت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
النواب الليبي يعقد جلسة لمناقشة قانون الميزانية العامة للبلاد
26 أبريل, 07:03 GMT
وكان رئيس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد بحث في الـ20 من أبريل/ نيسان الجاري، مع أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من المجلس، الميزانية العامة للبلاد ووجوب اعتمادها من مجلس النواب.
ودعا حماد، في الثامن من الشهر الجاري، رئيس وأعضاء مجلس النواب في بلاده إلى التعجيل باعتماد الموازنة العامة للدولة لسنة 2024، مع تفويض حكومته دون غيرها بتنفيذها.
وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أحال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى رئيس مجلس النواب، والتي تضمنت إجمالي نفقات 90 مليارا و528 مليونا و94 ألفا و377 دينارا.
طرابلس، ليبيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
هل ستنهي ستيفاني خوري حالة الجمود السياسي في ليبيا بعد مغادرة باتيلي؟
21 أبريل, 08:50 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
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