https://sputnikarabic.ae/20240430/مجلس-النواب-الليبي-يقر-ميزانية-الحكومة-المنبثقة-عنه-بقيمة-18-مليار-دولار-1088410731.html

مجلس النواب الليبي يقر ميزانية الحكومة المنبثقة عنه بقيمة 18 مليار دولار

مجلس النواب الليبي يقر ميزانية الحكومة المنبثقة عنه بقيمة 18 مليار دولار

سبوتنيك عربي

صرحت عضو مجلس النواب الليبي، عائشة الطبلقي، بأن مجلس النواب أقر الميزانية العامة المقدمة من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، مع بعض الملاحظات من النواب،... 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T16:48+0000

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وتابعت الطبلقي، في تصريحها لـ"سبوتنيك"، بأن "التصويت عليها تم في جلسة رسمية صوت فيها أعضاء مجلس النواب الليبي بالإجماع، بإقرار الميزانية العامة المقدمة من الحكومة الليبية المُنبثقة عن المجلس، التي كانت قيمتها بقيمة 90 مليار دينار ليبي (نحو 18.4 مليار دولار)، بدون ميزانية التنمية".وكان رئيس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد بحث في الـ20 من أبريل/ نيسان الجاري، مع أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من المجلس، الميزانية العامة للبلاد ووجوب اعتمادها من مجلس النواب.ودعا حماد، في الثامن من الشهر الجاري، رئيس وأعضاء مجلس النواب في بلاده إلى التعجيل باعتماد الموازنة العامة للدولة لسنة 2024، مع تفويض حكومته دون غيرها بتنفيذها.وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أحال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى رئيس مجلس النواب، والتي تضمنت إجمالي نفقات 90 مليارا و528 مليونا و94 ألفا و377 دينارا.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.

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